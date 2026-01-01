Daňová Kobra

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o poskytnutí informací:

„…Vážení, k zpracování své vysokoškolské práce prosím o poskytnutí následujících informací.
- Jaký byl objem peněžních prostředků zajištěných Daňovou kobrou při její činnosti za každý rok od jejího vzniku do roku 2025?
- Jaký je objem peněžních prostředků vynaložených z Vaší strany na zajištění činnosti Daňové kobry za rok 2024?
- Jaký je průměrný objem peněžních prostředků vynaložených z Vaší strany na jeden zásah útvaru Daňové kobry za rok 2024?
- Proběhl na Vašem orgánu kdykoliv v historii audit ekonomické efektivity útvaru Daňové kobry? Ať už vnitřní či vnější. Pokud ano, prosím o anonymizovanou kopii výsledné zprávy…“
 

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytl odpověď na první dotaz, a to konkrétně:
„Jaký byl objem peněžních prostředků zajištěných Daňovou kobrou při její činnosti za každý rok od jejího vzniku do roku 2025?“.

VÝSLEDKY DAŇOVÉ KOBRY OD JEJÍHO VZNIKU (V MIL. KČ):
Rok    Zachráněno  Zajištěno   Uchráněno celkem
2014      945            462                 1407
2015      713           2022                2735
2016      731           2655                3386
2017      541           869                  1410
2018      242           2260                2502
2019      112           710                  822
2020      14             666                  680
2021       52            1015               1067
2022       597          608                 1205
2023      116           661                  777
2024      15            878                  893
2025      58            726                  784
Zachráněno – jedná se o peněžní prostředky, u nichž se Daňové Kobře podařilo zabránit jejich neoprávněnému odčerpání ze státního rozpočtu, např. trestný čin ve stadiu pokusu, kdy finanční úřad nevyplatil daňovému subjektu neoprávněně nárokovaný nadměrný odpočet DPH
Zajištěno – zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení a v daňovém řízení
Uchráněno – součet hodnot zachráněno + zajištěno

Povinný subjekt dále uvádí, že Daňová Kobra nepředstavuje samostatný útvar ani organizační jednotku. Jedná se o formu operativní spolupráce mezi několika státními institucemi zaměřenou na boj proti závažné daňové kriminalitě. Členové tohoto uskupení se zároveň podílejí i na plnění dalších úkolů v rámci svých domovských organizací. Z tohoto důvodu není možné jednoznačně vyčíslit objem finančních prostředků vynaložených výhradně na činnost této formy spolupráce ani průměrné náklady na jednotlivé realizované zásahy. Povinný subjekt tedy nemůže poskytnout odpovědi na zbývající dotazy v žádosti, neboť takovými informacemi nedisponuje.


plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV 

