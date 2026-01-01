Daňová Kobra
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací:
„…Vážení, k zpracování své vysokoškolské práce prosím o poskytnutí následujících informací.
- Jaký byl objem peněžních prostředků zajištěných Daňovou kobrou při její činnosti za každý rok od jejího vzniku do roku 2025?
- Jaký je objem peněžních prostředků vynaložených z Vaší strany na zajištění činnosti Daňové kobry za rok 2024?
- Jaký je průměrný objem peněžních prostředků vynaložených z Vaší strany na jeden zásah útvaru Daňové kobry za rok 2024?
- Proběhl na Vašem orgánu kdykoliv v historii audit ekonomické efektivity útvaru Daňové kobry? Ať už vnitřní či vnější. Pokud ano, prosím o anonymizovanou kopii výsledné zprávy…“
Povinný subjekt žádost posoudil a poskytl odpověď na první dotaz, a to konkrétně:
„Jaký byl objem peněžních prostředků zajištěných Daňovou kobrou při její činnosti za každý rok od jejího vzniku do roku 2025?“.
VÝSLEDKY DAŇOVÉ KOBRY OD JEJÍHO VZNIKU (V MIL. KČ):
Rok Zachráněno Zajištěno Uchráněno celkem
2014 945 462 1407
2015 713 2022 2735
2016 731 2655 3386
2017 541 869 1410
2018 242 2260 2502
2019 112 710 822
2020 14 666 680
2021 52 1015 1067
2022 597 608 1205
2023 116 661 777
2024 15 878 893
2025 58 726 784
Zachráněno – jedná se o peněžní prostředky, u nichž se Daňové Kobře podařilo zabránit jejich neoprávněnému odčerpání ze státního rozpočtu, např. trestný čin ve stadiu pokusu, kdy finanční úřad nevyplatil daňovému subjektu neoprávněně nárokovaný nadměrný odpočet DPH
Zajištěno – zajištěné hodnoty v rámci trestního řízení a v daňovém řízení
Uchráněno – součet hodnot zachráněno + zajištěno
Povinný subjekt dále uvádí, že Daňová Kobra nepředstavuje samostatný útvar ani organizační jednotku. Jedná se o formu operativní spolupráce mezi několika státními institucemi zaměřenou na boj proti závažné daňové kriminalitě. Členové tohoto uskupení se zároveň podílejí i na plnění dalších úkolů v rámci svých domovských organizací. Z tohoto důvodu není možné jednoznačně vyčíslit objem finančních prostředků vynaložených výhradně na činnost této formy spolupráce ani průměrné náklady na jednotlivé realizované zásahy. Povinný subjekt tedy nemůže poskytnout odpovědi na zbývající dotazy v žádosti, neboť takovými informacemi nedisponuje.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV