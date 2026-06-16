Daňová Kobra odhalila rozsáhlé krácení daní
Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), policejní orgán Generálního ředitelství cel - Odbor pátrání Plzeň a Generální finanční ředitelství - Sekce řízení rizik při správě daní provedli v rámci společného pracovního týmu (tzv. Daňové Kobry) v uplynulých dnech rozsáhlou realizaci trestní věci zaměřené na organizovanou daňovou trestnou činnost v oblasti provozování taxislužby a smluvní přepravy osob prostřednictvím digitálních přepravních platforem.
V rámci trestního řízení vedeného pro zvlášť závažný zločin účast na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, alinea druhá, trestního zákoníku a zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, 3 trestního zákoníku bylo zahájeno trestní stíhání proti dvěma skupinám osob, které měly působit v této kriminální oblasti. V těchto dvou skupinách bylo obviněno celkem 8 cizích státních příslušníků a 2 osoby české státní příslušnosti.
Při prověřování celní správou a následným vyšetřováním bylo zjištěno, že organizovaná skupina v období let 2022 až 2026 měla vybudovat a řídit síť obchodních společností působících v oblasti smluvní přepravy osob prostřednictvím digitálních platforem zajišťujících taxislužbu. Cílem této struktury mělo být systematické krácení daňové povinnosti a získání neoprávněné ekonomické výhody oproti konkurenci.
Celníci, policisté a pracovníci finanční správy zadokumentovali fungování rozsáhlé podnikatelské struktury tvořené desítkami vzájemně propojených společností. Obvinění měli podle zjištění vyšetřovatelů využívat nastrčené osoby ve statutárních orgánech, zakládat nové společnosti, převádět mezi nimi vozidla i finanční prostředky a účelově měnit bankovní účty určené pro příjem plateb za poskytované přepravní služby.
Prověřované subjekty měly prostřednictvím digitálních přepravních platforem realizovat ekonomickou činnost v hodnotě stovek milionů korun. Významná část těchto příjmů však podle dosavadních zjištění nebyla řádně vykazována v účetnictví ani v daňových přiznáních. Tímto jednáním měla být České republice způsobena škoda na dani z přidané hodnoty v řádu stovek milionů korun. Konkrétně jedna ze skupin působících v České republice od roku 2023 měla způsobit škodu ve výši 70 milionů Kč. Druhá skupina, která na území České republiky působí již od roku 2022, měla za uvedenou dobu způsobit škodu přesahující 230 milionů Kč.
Vyšetřování dále naznačuje, že členové skupiny měli přesně rozdělené role. Zatímco někteří měli zajišťovat řízení společností, nábor řidičů a komunikaci s obchodními partnery, další osoby měly na starosti účetní servis, správu bankovních účtů, zakládání nových firem a administrativní úkony související s fungováním celé struktury.
Případ je výsledkem dlouhodobé spolupráce NCOZ s Generálním ředitelstvím cel a Generálním finančním ředitelstvím (v rámci tzv. Daňové Kobry) a dále s Finančním analytickým úřadem (FAÚ). Vyšetřovatelé společně analyzovali rozsáhlé množství účetních, bankovních a daňových dokumentů, dat z obchodních registrů i dalších důkazních materiálů. Částečně se na spolupráci podílel i Europol.
Jedná se o závažnou formu organizované hospodářské kriminality, při níž měly být k páchání trestné činnosti využívány desítky obchodních společností a sofistikované systémy převodů finančních prostředků. Případ dokumentuje vysoký stupeň organizovanosti a dlouhodobé plánování trestné činnosti.
V rámci úkonů trestního řízení byly provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Došlo k zajištění elektronických nosičů dat, účetní dokumentace a dalšího důkazního materiálu významného pro trestní řízení. Dále bylo zajištěno více než 6 milionů Kč v hotovosti, 8 milionů Kč na bankovních účtech a několik osobních automobilů.
Trestní stíhání sedmi obviněných probíhá vazebně. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám tresty odnětí svobody až na 13 let. Věc dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
16. června 2026