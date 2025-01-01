Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Další ztracený houbař
Policisté pátrají po pohřešované seniorce z Hodonínska. [FOTO]
Hodonínští policisté pátrají po pohřešované seniorce, která dnes kolem poledne odešla na houby do lesa v katastru obce Radějov a dosud se nevrátila. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu a její telefon je nedostupný.
Žena je vysoká přibližně 165 cm, střední postavy. Na sobě měla modré rifle a lehkou béžovou bundu, s sebou nesla bílý plastový kýbl a houbařský nožík.
Pokud jste ji dnes v lesích nebo jejich okolí viděli, okamžitě volejte linku 158.
Pátrací detail najdete zde: aplikace Policie ČR
(Pokud se odkaz později stane neaktivní, znamená to, že bylo pátrání ukončeno.)
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. září 2025.