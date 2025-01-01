Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Další ztracený houbař

Policisté pátrají po pohřešované seniorce z Hodonínska. [FOTO] 

Hodonínští policisté pátrají po pohřešované seniorce, která dnes kolem poledne odešla na houby do lesa v katastru obce Radějov a dosud se nevrátila. Od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu a její telefon je nedostupný.

Žena je vysoká přibližně 165 cm, střední postavy. Na sobě měla modré rifle a lehkou béžovou bundu, s sebou nesla bílý plastový kýbl a houbařský nožík.

Pokud jste ji dnes v lesích nebo jejich okolí viděli, okamžitě volejte linku 158.

Pátrací detail najdete zde: aplikace Policie ČR
(Pokud se odkaz později stane neaktivní, znamená to, že bylo pátrání ukončeno.)

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 26. září 2025.

Odkazy do noveho okna

ČUPROVÁ ANDĚLA

ČUPROVÁ ANDĚLA 

Detailní náhled

Související dokumenty

  • Audio - Další ztracený houbař.mp3
    Velikost souboru: 540,5 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 