Další zločinci jsou v celách
Spolupráce v rámci SIERENE a Interpolu pomáhá prosazovat právo.
V průběhu týdne se podařilo z a do České republiky dopravit několik odsouzených osob, které byly zadrženy na základě mezinárodních i evropských zatýkacích rozkazů. Dva pachatele násilné trestné činnosti si na pražském letišti převzala čtyřčlenná eskorta moldavských policistů a v rámci extradice je na palubě přímého letu do Kišiněva převezla do tamního vězení.
Druhé extradici předcházela velmi rychlá spolupráce s kolegy z Interpolu Astana a zejména s partnery z Interpolu Tbilisi. Muž odsouzený za více než stomilionový daňový podvod se před nástupem trestu skrýval v Číně, nicméně se rozhodl cestovat. Po zakoupení letenek z Číny do Kazachstánu a následně do Gruzie, se okamžitě dostal do hledáčku policistů z Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) a v průběhu několika hodin se podařilo zorganizovat jeho zadržení po příletu do Gruzie. V polovině února tak nic netušící muž odcestoval z Gunagzhou, přestoupil v Astaně a ihned po výstupu z letadla v Tbilisi skončil v poutech. Koncem tohoto týdne se o jeho cestu do České republiky postarala dvojice Air Marshalů cizinecké policie a policista z ŘMPS. Přímo do ruzyňské věznice, kde zůstane příštích deset let, ho z letiště převezli pražští kriminalisté.
Dalším zajímavým případem uplynulého týdne bylo předání muže z ČR do Chorvatska, kde mu za zapojení do nelegální migrace hrozí 8 let odnětí svobody. Stejný trest čeká i posledního muže, který byl tento týden předán z České republiky do Švýcarska. O jeho leteckou eskortu se postarali švýcarští kolegové a v tamním vězení bude za vydírání, vyhrožování a týrání 8 let.
kpt. David Schön
21. března 2025