Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Další ze sérií kontrol v rámci akce STAVBA
Během tohoto týdne se cizinečtí policisté zaměřili na stavby na Jablonecku a Českolipsku.
V průběhu tohoto týdne proběhlo v teritoriu Libereckého kraje hned několik kontrol v rámci bezpečnostní akce STAVBA. Naši cizinečtí policisté se při nich opět zaměřili na odhalování neoprávněného zaměstnávání cizinců a jejich neoprávněný pobyt na území naší republiky.
Během několika těchto akcí jsme zkontrolovali bezmála stovku cizinců a přes sedm desítek občanů České republiky. Porušení zákona o pobytu cizinců jsme zaznamenali v 11 případech, za které jsme udělili pokuty v příkazním řízení za více než 8 tisíc korun. Nelegálně vykonávalo zaměstnání hned 7 cizinců, kterým bude vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění. Během kontrol staveb se nám také podařilo vypátrat jednoho tuzemského občana, na kterého bylo vyhlášeno celostátní pátrání.
Za první polovinu letošního roku jsme uskutečnili již 10 akcí většího rozsahu. V rámci těchto kontrol jsme během půl roku zkontrolovali 537 občanů České republiky a 1611 cizinců. Udělili jsme 110 pokut v celkové výši 100.800,-Kč. Zajistili jsme 31 cizinců porušujících zákon o pobytu cizinců na území ČR a vypátrali jsme 4 osoby v celostátním pátrání.
Takovýchto akcí se účastní nejen policisté cizinecké policie ale také policisté z oddělení služební kynologie se svými služebními psy či specialisté pro pilotování dronů.
V obdobných kontrolách budeme pokračovat i ve druhé polovině letošního roku.
3. července 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje