Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Další zásah do drogové scény

LOUNSKO – Spoluprací složek byla odhalena organizovaná skupina distributorů drog do věznice.

Kriminalisté lounského územního odboru mají za sebou další úspěšný boj s drogovou kriminalitou. V rámci odhalování trestné činnosti na úseku omamných a psychotropních látek během akce s krycím názvem REZAVE zadrželi a následně obvinili osm osob z různých koutů České republiky.

K samotnému zahájení prověřování případu došlo díky úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR, která kriminalistům předala poznatky k drogové kriminalitě ve věznici. Operativci z řad kriminální policie nezaháleli a společně s vězeňským pověřeným policejním orgánem (OPAS VSČR Nové Sedlo) se dali do díla.

Rozpletení případu bylo složité a časově náročné, jelikož se trestná činnost odehrávala především za zdmi věznice na Lounsku. Odsouzení, kteří byli zároveň odběrateli drog a jsou stále ve výkonu trestu, měli obavu z případného navýšení trestu či kázeňského postihu, a tak nechtěli s policisty spolupracovat. Zajímavostí byla také šifrovaná komunikace, kterou museli kriminalisté dekódovat.

Po pečlivém výslechu několika klíčových svědků se podařilo zjistit, že nelegální aktivity organizované skupiny se netýkají pouze vnitřních prostor Věznice Nové Sedlo, ale jsou sofistikovanější a operují i mimo zdi věznice, kde zakázané látky ve velkém shromažďovali. Dle našich informací se za zdi pokoušeli pronést zakázané látky různými způsoby, a to především přes civilní osobu, která vykonávala své pracovní povinnosti na vnitřním střeženém pracovišti věznice. Dokonce se kolegům z Vězeňské služby České republiky podařilo překazit předávku drog během návštěvních hodin. Jednalo se především o buprenorfin, suboxone a metamfetamin, který je známý jako pervitin. S vědomím lounského okresního soudu kriminalisté provedli několik domovních prohlídek. Při těch zajistili mnoho důkazů svědčících o drogové činnosti, přičemž samotné zakázané látky nevyjímaje.

Nakonec několikaměsíční "mravenčí" práce přinesla kýžené ovoce a v uplynulé době policejní komisařka zahájila trestní stíhání proti sedmi mužům ve věku 27, 28, 41, 48, 49, 52 a 57 let, dále proti jedné ženě ve věku 69 let. Ti si vyslechli obvinění ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, a to společně s obviněním ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

V případě prokázání viny hrozí všem stíhaným trest až 10 let odnětí svobody.

1. července 2025

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

