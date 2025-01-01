Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Další z řady podvodů přes WhatsApp
DĚČÍNSKO - Seniorka přišla téměř o 100 tisíc korun
Policisté z Děčína se zabývají dalším případem podvodu, při kterém neznámý pachatel vylákal od 64leté ženy téměř 98 tisíc korun.
V pondělí 22. září večer přišla poškozené zpráva na WhatsApp, ve které se odesílatel vydával za její dceru. Tvrdil, že má nové telefonní číslo, protože se jí porouchal mobil. Žena si kontakt uložila a následně komunikovala s neznámým pachatelem v domnění, že jde skutečně o její 37letou dceru. O den později pak dostala další zprávu, v níž byla požádána o pomoc s úhradou dvou faktur, údajně kvůli tomu, že se dcera nemůže dostat ke svému bankovnímu účtu. Po několika hodinách žena skutečně provedla dvě platby v celkové výši 97 986 korun. Večer byla následně vyzvána k odeslání dalších 45 tisíc korun. V tu chvíli však poškozená začala pochybovat a rozhodla se zavolat své dceři na její původní číslo. Teprve tehdy zjistila, že se stala obětí podvodu. Okamžitě kontaktovala banku a následně Policii České republiky, která ihned zahájila kroky k zajištění odchozích plateb.
Policie varuje: Podobné podvody, kdy se pachatelé vydávají za rodinné příslušníky nebo známé a pod smyšlenou legendou žádají o zaslání peněz, se objevují stále častěji. Pachatelé využívají zejména komunikační aplikace jako WhatsApp nebo Messenger.
👉 Jak se chránit:
-
vždy si ověřte pravost podobných zpráv – zavolejte přímo blízké osobě na její známé číslo,
-
nikdy neposílejte peníze jen na základě textové komunikace,
-
v případě podezření okamžitě kontaktujte Policii ČR na lince 158.
Děčín 26. září 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerové
mluvčí policie Ústeckého kraje