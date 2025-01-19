Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Další úspěšný zásah plzeňských policistů
Plzeňští policisté mají za sebou další velmi úspěšný týden. Jen krátce poté, co jsme minulý týden informovali o zadržení několika osob podezřelých z rozsáhlé majetkové trestné činnosti, se policistům podařilo dopadnout další podezřelé, kteří páchali trestnou činnost na území města Plzně.
Prvním z nich je šestatřicetiletý muž, kterému vrchní komisař sdělil podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Podle dosud zjištěných skutečností měl dne 14. ledna kolem druhé hodiny odpolední nezjištěným způsobem vniknout do zajištěného osobního motorového vozidla značky Mini Cooper v hodnotě 420 tisíc korun, které následně nastartoval a z místa s ním odjel. Vozidlo tak neoprávněně přechodně užíval.
Tím však jeho protiprávní jednání neskončilo. Vozidlo řídil i přesto, že měl na základě rozhodnutí uložen zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do října roku 2026. Svým jednáním tak vědomě mařil výkon rozhodnutí orgánu veřejné moci.
Díky skvělé operativní činnosti kriminalistů Městského ředitelství policie Plzeň se podařilo vozidlo vypátrat ještě tentýž večer, podezřelého zadržet a automobil nepoškozený vrátit zpět jeho majitelce. Muž je navíc podezřelý i z dalších obdobných jednání.
Druhým zadrženým je jedenačtyřicetiletý muž, kterému policisté z obvodního oddělení Plzeň Bory sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu. Ten měl 15. ledna v nočních hodinách vypáčit dvě schránky boxu určeného k uložení objednaného zboží. Jeho snaha však vyšla naprázdno. Obě schránky byly prázdné a muž tak nic neodcizil.
Ani v tomto případě však spravedlnost nenechala na sebe dlouho čekat. Přibližně o dvacet minut později už podezřelý seděl v policejním vozidle, když jej zadržela hlídka speciální pořádkové jednotky. Také tento muž není v páchání trestné činnosti žádným nováčkem.
Plzeňští policisté jsou neustále ve střehu, rychle reagují a díky profesionální práci dokážou pachatele trestné činnosti v krátké době vypátrat a zadržet.
por. Michaela Raindlová
19. ledna 2025