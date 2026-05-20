Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Další úspěšná akce tachovského toxi týmu
Policisté zadrželi 5 osob, které podezírají z výroby a distribuce omamných a psychotropních látek, dva muži skončili ve vazbě.
Tachovský toxi tým ve spolupráci s kolegy z národní protidrogové centrály, s kriminalisty z územního odboru Plzeň venkov a se zásahovou jednotkou Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje provedl v uplynulých dnech zásah proti pěti osobám, které podezírá z drogové trestné činnosti. Tento zásah probíhal na několika místech v Plzeňském a Středočeském kraji a kriminalistům se při něm podařilo v rámci osobních a domovních prohlídek zajistit několik stovek gramů pervitinu a sedm kilogramů efedrinu, což je látka, která slouží k výrobě uvedené drogy. Dále u zadržených našli více než 350 gramů sušiny marihuany a jiné látky a nástroje sloužící k výrobě drog.
Podle dosud zjištěných skutečností se pětice této činnosti věnovala od měsíce září roku 2025 až do doby svého zadržení, a to jako členové organizované skupiny. Padesátiletý muž organizoval a řídil výrobu i distribuci pervitinu a také sám získával k distribuci pervitin od jednašedesátiletého muže, který navíc dále obstarával efedrin. Z toho následně devětatřicetiletý muž vyráběl drogu. Všichni společně pak ještě s dvaatřicetiletou ženou a devětačtyřicetiletým mužem drogu prodávali na území několika okresů, a to nejméně 44 osobám. Tuto činnost prováděli i přes to, že čtyři ze zadržených byli již v minulosti za podobné jednání odsouzeni.
Na základě provedeného šetření, zjištěných skutečností a zajištěných důkazů mohl všem zadrženým policejní komisař sdělit obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. Dále také podal podnět k podání návrhu na vzetí dvou z obviněných do vazby, který soud akceptoval. Padesátiletý a jednašedesátiletý muž jsou tedy stíháni vazebně.
por. Bc. Iva Vršecká
20. května 2026