Další úspěch tachovského toxi týmu
Pětatřicetiletý muž obchodoval s pervitinem, soud ho poslal do vazby.
Tachovský toxi tým zadržel v uplynulých dnech 35letého muže, kterého podezírá z drogové trestné činnosti. Podle dosud zjištěných skutečností muž nejméně od měsíce září loňského roku až do doby svého zadržení nakupoval pervitin na různých místech v několika krajích a dále jej prodával nebo poskytoval nejméně 36 osobám. Celkem se jednalo minimálně o 200 gramů této látky.
Na základě provedeného šetření, zjištěných skutečností a zajištěných důkazů mohl policejní komisař sdělit muži obvinění ze spáchání zvlášť závažného zločinu neoprávněné výroby a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy. Následně podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soud akceptoval.
por. Bc. Iva Vršecká
23. března 2026