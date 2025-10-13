Další uprchlík je zpět v Česku
Po téměř třinácti letech je bývalý politik v českém vězení
Dvanáct let se dařilo muži odsouzenému za dotační podvod unikat spravedlnosti, ač byl neustále v hledáčku policistů a místa jeho pobytu se dařila vysledovat. Zlom přišel před necelým rokem, kdy byl muž zadržen v Paraguay. Za samotným zadržením je dlouholeté intenzivní rozvíjení sítě kontaktů a spolupráce Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci (ŘMPS) s kolegy z Interpolu Asunción a Interpolu Buenos Aires. Kromě zapojení Interpolu by se úspěšné završení tohoto případu neobešlo bez spolupráce dalších policejních útvarů, Ministerstva spravedlnosti ČR a také české diplomacie.
Vzhledem k tomu, že s touto latinskoamerickou zemí nemáme vydávání uprchlíků smluvně upraveno, bylo vydání složitější, ale kolegům z ministerstva spravedlnosti i zahraničí se společné úsilí vyplatilo a vedlo ke zdárnému konci.
Spolupráce s kolegy v Argentině a okolních státech se pro nás stává klíčovou při snaze o dopadení uprchlíků v této části světa. Za poslední tři roky se nám z Jižní Ameriky podařilo přivézt zpět 7 osob.
Samotná eskorta byla v rukou policistů z Interpolu Paraguay a Argentina a vedla z Paraguaye s mezipřistáním ve Španělsku a dále do České republiky.
Ač je pátrání po uprchlých osobách jen jednou z částí velké mozaiky mezinárodní policejní spolupráce, má nezastupitelnou roli při prosazování práva a spravedlnosti. Díky skvěle nastaveným postupům se téměř každý den daří policistům v ČR či zahraničí zadržet uprchlíky před zákonem a to nejen na území EU, ale také ve světě.
Na pátrání po nebezpečných pachatelích se velmi často podílí také Úřad služby kriminální policie a vyšetřování, kde je zřízena Národní jednotka cíleného pátrání, která je zapojena do celoevropské sítě cíleného pátrání ENFAST a policisté z této jednotky jsou zapojeni i v tomto případě.
kpt. David Schön
13. října 2025