Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další střet vlaku s osobním vozidlem na železničním přejezdu v Zákupech

ČESKOLIPSKO - Tentokrát se obešel bez zranění.

Dnes projížděl od Liberce na Děčín osobní vlak, když mu kolem 12:15 na železničním přejezdu bez závor v Zákupech vjel do kolejiště řidič osobního vozidla tovární značky Škoda Kodiaq. V té době bylo zvukové i světelné signalizační přejezdové zařízení v činnosti. Proč šofér na kolejiště vjel, nevíme, a nedokázal to vysvětlit ani on sám. Pod vlivem alkoholu nebyl.

Pravý bok vlaku se střetl s přední částí kodiaqu a odhodil ho mimo koleje. Sedmdesátiletý muž za volantem auta a jeho stejně stará spolujezdkyně vyvázli nakonec z dramatické události bez zranění. Na kodiaqu vznikla asi čtyřicetitisícová škoda a na vlaku osmdesátitisícová. Provoz na trati byl obnoven zhruba ve 14:17.

Na zabezpečovací zařízení u tohoto přejezdu nereagoval ani 24letý řidič za volantem Škody Octavie, který se tu 17. března střetl s nákladní vlakovou soupravou o 16 vagonech a hmotností 683 tun. Díky tomu, že byl připoutaný a rozjetý kolos ho odhodil mimo koleje, nehodu ustál s lehčím zraněním.

Někteří řidiči v minulosti ale tolik štěstí neměli a na tomto přejezdu po nerespektování signalizačního zařízení zahynuli při střetu s vlakem.

8. 4. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

