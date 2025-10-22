Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Další speciální kontroly
Středočeští policisté se zaměřili na nejzranitelnější oběti a na dálnici na držení záznamového zařízení a nevěnování se řízení.
Středočeští policisté se ve třech dnech od 15. do 17. října v rámci speciální kontroly zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté, ale také řidiči koloběžek a motocyklisté.
Kontroly zaměřili do míst, kde lze předpokládat jejich zvýšený pohyb. Jejich pozornosti neunikli ani další účastníci silničního provozu a zákonem stanovené povinnosti jako věnování se řízení a dodržování stanovené rychlosti. Neopomenuli kontrolu technického stavu vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování dalších předpisů stanovených platnou legislativou. Současně také prováděli kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.
Policisté během akce zkontrolovali 404 motorových vozidel a několik desítek chodců a cyklistů. Ve146 případech zjistili porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Většinu vyřešili na místě pokutou v příkazním řízení, několik jednání odevzdali po zpracování k vyřešení příslušnému správnímu orgánu.
Během řízení motorového vozidla používalo hovorová zařízení 6 řidičů. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 44 řidičů. Špatný technický stav vozidla mělo 62 řidičů, dalších 9 dostalo pokutu za špatný způsob jízdy. Bezpečnostní pásy nepoužilo 10 pasažérů. Velmi negativním zjištěním bylo, že 1 z kontrolovaných řidičů řídil pod vlivem alkoholu. Z požití jiných návykových látek jsou podezřelí další 2.
Během akce policisté dospělé cyklisty upozorňovali na důležitost přilby při jízdě. Legislativa plnoletým cyklistům v tomto ohledu nic nenařizuje. Každý by však měl dbát své vlastní bezpečnosti. Život a zdraví máme jen jedno. Policisté apelovali právě na tyto cyklisty, aby si helmu opatřili a přijali ji za automatickou součást svého cyklistického vybavení bez ohledu na to, jestli na kole sportují, používají ho jako dopravní prostředek do práce nebo na něm jezdí na nákupy. K dopravní nehodě, třeba právě s fatálním úrazem hlavy, může dojít v náročném terénu, ale i na silnici pár metrů od domova.
Policisté dálničních oddělení v uvedených dnech věnovali zvýšenou pozornost řidičům a věnování se řízení vozidla a zákazu držení záznamových a hovorových zařízení za jízdy. Samozřejmě i oni dohlíželi i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích.
Dálniční policisté při akci zkontrolovali 289 motorových vozidel. Zákon porušilo 153 řidičů, 147 z nich uložili policisté pokutu na místě v příkazním řízení, 6 porušení oznámili příslušnému správnímu úřadu k potrestání řidiče. Nejčastějším přestupkem, ve 26 případech, byla rychlá jízda. Hned druhým nejčastějším, v 18 případech, právě držení záznamového zařízení. Za předjíždění dostali pokutu 4 šoféři., za špatný technický stav vozidla 8. Jeden z řidičů i zde nadýchal, dokonce více než 1 promile. Nyní je podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky..
Obdobně zaměřené kontroly budou pokračovat i v následujících dnech.
NEPIŠTE ZPRÁVY, NETELEFONUJTE, VĚNUJTE SE ŘÍZENÍ !
Při rychlosti 50km/h 1 vteřina zraku upřená na mobilní telefon znamená 14 ujetých metrů „bez“ řidiče
+ 1vteřina reakční doba řidiče = dalších 14 ujetých metrů, než vozidlo začne brzdit
+ náběh brzd + vlastní brzdná dráha vozidla = dalších 12 -14 metrů na suchém povrchu
= cca 40 metrů
por.Mgr.Markéta Robková
22.10.2025