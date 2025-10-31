Další Škody Kodiaq míří do služby
Na testovacím polygonu automobilky Škoda Auto v Úhelnici u Mladé Boleslavi bylo předáno prvních 51 speciálně upravených vozů Škoda Kodiaq pro potřeby Policie ČR.
Do konce letošního roku jich převezmeme celkem 352. Dle typu zástavby jsou dílem určeny pro prvosledové hlídky a dílem pro službu dopravní policie. Slavnostního předání se zúčastnili ministr vnitra a místopředseda vlády ČR Vít Rakušan, policejní prezident Martin Vondrášek a vedoucí prodeje Škoda Auto pro český trh Tomáš Duchoň.
Mladoboleslavská automobilka je již tradičním dodavatelem vozů pro policejní složky. Od roku 1993 bylo českým policistům a ministerstvu vnitra předáno více než 23 tisíc automobilů Škoda nejrůznějších modelů ve speciálních i sériových provedeních. Již více než dva roky je mezi nimi i SUV Škoda Kodiaq, které se osvědčilo zejména při výkonu služby dopravní a pořádkové policie. „Vozy Škoda již mnoho let slouží u Policie ČR a v těžkých podmínkách si vedou velmi dobře. Ostatně lepší důkaz jejich technických a provozních kvalit bychom si těžko dokázali představit,“ poznamenal vedoucí prodeje Škoda Auto pro český trh Tomáš Duchoň.
352 vozů do konce letošního roku
Do konce letošního roku Policie ČR převezme celkem 352 vozů Škoda Kodiaq, ty postupně nahradí vozy Škoda Octavia Combi 2.0 TSI 4x4 DSG z let 2019 a 2020, které dnes mají najeto často i 350 000 km. „Pravidelná obměna vozového parku je u policejního sboru naprostou nutností, protože vozy zde čelí extrémně těžkým provozním podmínkám, které nejsou srovnatelné se standardním silničním použitím. Nová speciálně vybavená vozidla Škoda Kodiaq budou díky svým terénním schopnostem připravena zasáhnout i v lokalitách, kam by se naše hlídky s běžnými osobními automobily těžko dostávaly,“ vysvětlil policejní prezident Martin Vondrášek.
Specifické provedení na míru policejním potřebám
Všechny dodané vozy vycházejí ze základní výbavy, ale jsou speciálně upraveny tak, aby splnily vysoké nároky vyplývající ze služebního provozu. Řada vylepšení zohledňuje zkušenosti s policejní verzí SUV Kodiaq I. generace. Pohonná jednotka 2,0 TSI s výkonem 195 kW a maximálním točivým momentem 400 Nm, pocházející z verze Kodiaq RS, proti předchůdci posílila o 15 kW a 30 Nm. Kombinuje se výhradně se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG a pohonem všech kol. Adaptivní podvozek DCC+ dostal specifické nastavení zohledňující dodatečnou hmotnost policejní výbavy a je celkově uzpůsoben pro náročný provoz policejního speciálu. Modifikována byla i volba jízdního režimu – vůz nabízí možnost rychlého přepnutí pohonu a podvozku do režimu sport, aby měl řidič okamžitě k dispozici maximální jízdní dynamiku. Policejní Kodiaq je rovněž vybaven robustnějším brzdovým systémem ze sedmimístné verze a 18palcovými litými koly, která byla zvolena pro optimální chlazení brzd. Přídavná programovatelná řídicí jednotka je schopna adaptovat speciální funkce, jako je možnost uzamknout vozidlo s nastartovaným motorem (při nedovoleném vniknutí do vozu se motor samočinně vypne), deaktivace start-stop systému, vypínání denního svícení či signál otevření pátých dveří. Vedle polepů zaujme nový policejní Kodiaq na první pohled i dalšími odlišnostmi od sériové verze. Přední ochranný rám byl nově vyvinut na míru II. generace modelu Kodiaq s důrazem na optimální ochranu vozu a zároveň zachování maximální bezpečnosti posádky. Interiér byl upraven tak, aby umožňoval převoz zadržené osoby, a zavazadlový prostor o základním objemu 910 litrů může posloužit jako mobilní kancelář.
31. října 2025
