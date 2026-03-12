Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Další sebeukáječ v Lounech
Dotyčný muž si vyslechl sdělení podezření ze spáchání trestného činu.
V pondělí krátce před polednem zavolala na tísňovou linku mladá žena, která venčila psa na ulici Jimlínská v Lounech. Uvedla, že z křoví vyšel neznámý muž a začal ji sledovat. V momentě, kdy se jej snažila odehnat, tak dle jejích slov na to nereagoval a na místě se sebeukájel.
Operační důstojník do oblasti ihned vyslal nejbližší možné hlídky, přičemž během hovoru překvapené ženy s linkou 158 se měl výtržník odpojit a jít jinou cestou. Do okolí lounské vodárny tou dobou již přijížděla prvosledová hlídka společně s obvodním oddělením, psovody a dálničními policisty. Právě dálničáři tohoto muže vypátrali a předali jej kolegům z lounského obvodního oddělení k dalším úkonům.
Šestatřicetiletý muž si tentýž den ve zkráceném přípravném řízení vyslechl sdělení podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Pakliže jej soud uzná vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na dvě léta.
