Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Další rybka v síti Toxíků
Litoměřičtí kriminalisté dopadli dalšího distributora pervitinu.
Litoměřičtí kriminalisté specializující se na boj proti toxikomanii zaznamenali další úspěch v boji proti drogové kriminalitě. Přestože se opět může pro někoho jednat o takzvaně „malou rybu“, i takový zásah má v rámci prevence a omezování distribuce drog v regionu svůj význam.
Kriminalisté se zaměřili na muže, který měl v průběhu roku 2025, konkrétně v období od března do září, pomáhat s distribucí drogy metamfetaminu, známého pod názvem pervitin. Droga měla být distribuována především mezi uživatele v oblasti Roudnice nad Labem, Štětí a Libochovic.
Tento muž měl distribuovat mezi uživatele několik desítek dávek metamfetaminu. Na základě těchto skutečností mu bylo sděleno obvinění ze spáchání trestného činu souvisejícího s nedovolenou výrobou a jiným nakládáním s omamnými a psychotropními látkami.
V případě uznání viny u soudu, mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Kriminalisté zároveň připomínají, že i menší distributoři tvoří důležitou součást drogového řetězce a jejich dopadení může přispět k omezení dostupnosti drog v regionu.
07. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje