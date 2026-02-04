Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Další řidiči nerespektovali rychlostní omezení v obcích a přišli o “řidičák“
Lounští dopravní policisté zaznamenali další výrazné překročení rychlosti opět na Žatecku a Podbořansku.
Rychlost 2026 V uplynulých dnech se lounští policisté z dopravního inspektorátu zaměřili na rychlostní hříšníky na Žatecku a Podbořansku. V Kryrech a Velichově to není poprvé, co jsme se setkali s markantním překročením rychlosti. Z tohoto důvodu se s dohledem strážců zákona nad místním provozem budete moci setkat i nadále.
Během zmíněného dohledu nad dodržováním maximální povolené rychlosti v obci Kryry se ke hlídce, disponující zabudovaným radarem ve vozidle, přiřítil řidič bílého Volkswagenu, a to rychlostí 103 km/h v místě, kde je dovolena maximální rychlost 50 km/h. Policisté toto vozidlo vyzvali k zastavení na bezpečném místě a během silniční kontroly s 40 letým mužem z Podbořanska provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Dále dotyčnému sdělili, že přestupkového jednání, jehož se dopustil, nelze projednat na místě. Z tohoto důvodu sepsali oznámení o přestupku a dotyčnému zadrželi řidičský průkaz, přičemž mu zakázali další jízdu.
Stejně tak si počínala mladá řidička Seatu, která ve svých třiadvaceti letech přišla o řidičský průkaz oplátkou za naměřenou rychlost 108 km/h v obci Velichov. Ve správním řízení jim tedy hrozí pokuta až 25 000 korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a 6 bodů do bodového systému.
Dalším hříšníkem byl řidič vozidla Škoda, který si pravděpodobně řekl, že policejní vůz jede pomalu, a tak začal předjíždět. V úseku silnice s rychlostním limitem 90 km/h mu policisté naměřili rychlost srovnatelnou s naším ikonickým telefonním číslem. V důsledku rychlosti 158 km/h i tento 24 letý mladý muž přišel o svůj řidičský průkaz. Nyní čeká na správní řízení a vyřízení svého počínání.
4. února 2026
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje