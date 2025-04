Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další řidič se zákazy řízení ve vazbě

JABLONECKO/LIBERECKO – V krátké době potřetí za volantem vozidla s dvěma zákazy řízení i zahájeným trestním stíháním. Tentokrát ujížděl policistům v Liberci. Neujel a na svůj trest už čeká ve vazební věznici.

Před několika dny se opět jedna hlídka z pohotovostního a eskortního oddělení všimla v Liberci v ulici České mládeže vozidla Škoda Octavia, které řídil zase jejich „dobrý známý“, a to 33letý muž, který má v současné době vysloveny dva zákazy řízení motorových vozidel. V krátkém období ho tak za volantem přistihli již potřetí. Poprvé to bylo 22. března a podruhé 7. dubna. Oba tyto případy jsme již také zveřejňovali.

Tentokrát se muž rozhodl ovšem opět policejní hlídce ujíždět a nereagovat na její výzvy k zastavení. Policisté se za nim rozjeli a jakmile zapnuli na služebním vozidle majáky i se zvukem, začal muž s vozem zvyšovat rychlost, předjíždět ostatní vozidla a bezohlednou jízdou ohrožovat ostatní účastníky silničního provozu, čím se snažil policistům ujet. Ovšem v okamžiku, kdy zjistil, že je to nereálně, tak zastavil v ulici Gagarinova, kde byl následně zadržen.

Alkohol u něj policisté vyloučili provedenou dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Výsledek testu na přítomnost omamných a psychotropních látek měl již ale pozitivní na látku amfetamin/metamfetamin.

Zadržený si již v březnu vyslechl obvinění v souvislosti s případem ve Frýdštejně, kde nejprve vozidlem ohrozil zakročující policisty a poté se snažil hlídce dopravních policistů ujíždět tak dlouho až s vozidlem skončil na střeše v potoce. Na začátku dubna pak liberečtí policisté předali jabloneckým kriminalistům do vyšetřování druhý případ obviněného, ve kterém byl policejní hlídkou kontrolován při řízení vozidla v Liberci v ulici Klášterského. V uplynulých dnech komisař tedy zahájil další trestní stíhání tohoto 33letého muže jako obviněného ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí, a to právě v souvislosti s oběma případy z Liberce.

A do třetice už došla všem orgánům činných v trestním řízení s tímto mužem trpělivost. Komisař podal státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí obviněného do vazby. Soudce jabloneckého soudu následný návrh státního zástupce akceptoval a obviněného do vazby poslal. Policejní hlídka ho od soudu převezla rovnou do Vazební věznice v Liberci. Stále platí, že obviněnému za spáchání zločinu násilí proti úřední osobě a přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí trest odnětí svobody až na šest let. Všechny sloučené případy i nadále vyšetřují kriminalisté z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou.

Na závěr musíme uvést ještě jednu skutečnost, která propojuje, tedy kromě obviněného, všechny tři uvedené případy. A to je policista podpraporčík Kryštof Jiránek, který nechyběl v žádném z nich. Ve Frýdštejně zakročil ve svém volnu a v Liberci byl po dvakrát se svými kolegy v hlídce ve službě. Teď naposledy seděl i za volantem služebního vozidla, se kterým ujíždějícího obviněného úspěšně pronásledoval. Svým aktivním přístupem tedy zcela jistě přispěl k tomu, že obviněný, který nerespektoval žádné zákony a byl tím nebezpečný svému okolí, skončil ve vazbě. Vlastní iniciativou se tak zasloužil o zvýšení bezpečnosti v silničním provozu, ve kterém je nyní v Libereckém kraji o jednoho bezohledného řidiče nyní méně.





23. 4. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje





vytisknout e-mailem