Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Další řidič nerespektoval rychlostní omezení v centru města

Lounští dopravní policisté zaznamenali další výrazné překročení rychlosti, a to tentokrát v Žatci. 

Rychlost.pngZáznam z radaru V uplynulých dnech se opět lounští policisté z dopravního inspektorátu zaměřili na rychlostní hříšníky v Žatci. V ulici Nákladní to není poprvé, co jsme se setkali s markantním překročením rychlosti, přičemž se zde nachází řada přechodů pro chodce, které nejsou až tak přehledné. Z tohoto důvodu se s dohledem strážců zákona nad místním provozem budete moci setkat i nadále.

 Během zmíněného dohledu nad dodržováním maximální povolené rychlosti se ke hlídce, disponující laserovým přenosným radarem, přiřítil řidič Porsche, a to rychlostí přesahující 100 km/h v místě, kde je dovolena maximální rychlost 50 km/h. Policisté toto vozidlo vyzvali k zastavení na bezpečném místě a během silniční kontroly s 20 letým mužem z Prahy provedli dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Dále dotyčnému sdělili, že přestupkového jednání, jehož se dopustil, nelze projednat na místě. Z tohoto důvodu sepsali oznámení o přestupku a dotyčnému zadrželi řidičský průkaz, přičemž mu zakázali další jízdu.

 Ve výsledku měřící zařízení přestupci zaznamenalo rychlost 104 km/h v centru města. Ve správním řízení mu tedy hrozí pokuta až 25 000 korun, zákaz řízení až na 18 měsíců a 6 bodů do bodového systému.

8. srpna 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

