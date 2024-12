Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další recidivista skončil rovnou ve výkonu trestu

PRAHA VENKOV - JIH - Zde si odpyká 30měsíční trest.

Policistům z Jílového u Prahy a kriminalistům z Prahy venkov - jih se podařilo velmi rychle objasnit dva případy krádeží z rodinných domů, které se odehrály v druhé polovině listopadu a 1. prosince.

Policisté 1. prosince 2024 přijali oznámení o vloupání do rodinného domu v Dolních Břežanech, proto na místo vyrazili policisté z obvodního oddělení Jílové u Prahy. Na místě okamžitě zajistili kamerové záznamy, které i ihned vyhodnotili a na základě výborné osobní znalosti na záznamu poznali 37letého recidivistu. Ihned proto začali spolupracovat s kolegy z kriminální policie a ti podezřelého zadrželi. Šetřením se podařilo zjistit, že stejný muž se měl vloupat i do rodinného dobu v obci Jesenice, a to ve druhé polovině listopadu.

Z domů si podezřelý odnesl například notebook, jízdní kola, ale i finanční hotovost. Na poškození způsobil celkovou škodu 50 tisíc korun, na odcizení téměř 100 tisíc korun.

Kriminalisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a vzhledem k tomu, že byl za několik krádeží stíhán v nedávné době, rozhodl soud o 30měsíčním trestu odnětí svobody a okamžitém převozu do věznice.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

13. prosince 2024

