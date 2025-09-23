Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Další promyšlený trik podvodníků
Kriminalisté dopadli mladíka, který peníze okradených osob vybíral z bankomatu.
Kriminalistům z Prahy venkov – východ se po rozsáhlém operativním šetření podařilo rozkrýt trestnou činnost a dopadnout mladíka, který v podvodném jednání figuroval jako „výběrčí“ peněz z bankomatu.
První případ kriminalisté evidují 30. července tohoto roku, kdy poškozenou ženu telefonicky kontaktoval dosud neztotožněný pachatel, který se prezentoval jako pracovník banky a dotazoval se, kdy přijde podepsat žádost o poskytnutí úvěru. Dále byla přepojena na další pracovnici, která jí doporučila instalaci aplikace do mobilního telefonu a požadovala naskenování své platební karty. Díky tomu už pachatelé měli přístup k ženině platební kartě a mohli nakládat s jejími penězi.
Podobně to proběhlo i u ostatních 7 poškozených, kdy jim pod různými záminkami volali a také je donutili přiložit kartu k mobilnímu telefonu a naskenovat ji. Celkem je podvodníci připravili o téměř 1,5 milionu korun.
Jednání pachatele připomíná tzv. skimming, tedy kopírování platební karty při výběru z bankomatu. Používají k tomu zařízení, které dokáže na dálku odesílat data z platební karty. Technologie zrcadlí a kopíruje čip platební karty a virtuálně jej přenese do jakéhokoliv místa.
Přitom oběť již nemusí být přímo u bankomatu, ale prostřednictvím telefonu a odkazu, který jí pachatel zašle si aplikaci stáhne oběť do telefonu, následně přiloží svou platební kartu, aby se načetl čip, čímž je umožněn pachateli přístup k její platební kartě, která se pachateli zobrazí v mobilním telefonu spolu s PIN kódem, následně osoba pachatele provede v jakémkoliv bankomatu výběr finančních prostředků, o čemž však v tu chvíli nemá oběť žádné povědomí. Osoba pachatele výběru hotovosti je odlišná od osoby pachatele „ navolávače“.
V jeho telefonu je vytvořen tzv. klon platební karty (padělek platebního prostředku) za použití aplikace fungující na principu tzv. Wormhole - červí díry, schopný plnit primární funkci platební karty, tento použije k bezhotovostnímu výběru finanční hotovosti (pro bankovní institut se daná transakce tváří jako použití originálu platební karty s bezkontaktním výběrem), a to tím způsobem, že svůj mobilní telefon přiloží na bankomat (ATM) v oblasti určené pro bezkontaktní výběry a data o platební kartě oprávněného držitele prostřednictvím daného klonu a za pomoci též podvodně získaného PINu tímto způsobem využije k provedení finančních transakcí.
Kriminalistům se podařilo chytit pachatele přímo při výběru z bankomatu. V rámci prověřování a vyšetřování, po provedené domovní prohlídce a po prohlídce nebytových prostor, kriminalisté nalezli velké množství stvrzenek z výběrů z bankomatů a peníze. V současné době se kriminalistům podařilo zjistit 51 provedených výběrů, které 20letý mladík provedl za období 30. července do 28. srpna 2025 a prověřují ještě další poškozené.
Kriminalisté 20letého cizince obvinili ze spáchání zločinu neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě prokázání viny mu hrozí až 8letý trest odnětí svobody.
Kriminalisté současně podali podnět státnímu zástupci na vzetí obviněného do vazby, který ho akceptoval a následně soudce na obviněného mladíka vazbu uvalil.
A jakým způsobem se tedy před podobnými praktikami podvodníků bránit?
Policisté, a ani pracovníci finančních ústavů nepožadují po svých klientech kopírování bankovních karet, stejně tak nikdy nevolají s požadavkem o převedení finančních prostředků na „bezpečný účet“.
Pokud máte podezření na podvodné jednání, tak sami kontaktujte svou banku nebo policii, která mimochodem v žádném případě nezasílá do telefonu fotografie služebních průkazů svých zaměstnanců.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
23. září 2025