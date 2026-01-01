Další příběh o zneužití důvěry
Kriminalisté podvodníka vypátrali a obvinili.
O téměř půl milionu korun připravil šestadvacetiletý muž z Pardubic o pět let mladšího muže ze Zlínska. Využil jeho důvěřivosti, empatie a soucitu. Prostřednictvím sociální sítě ho požádal o finanční podporu do sbírky pro handicapovaného hokejistu, který se zranil a velmi vážně hrozí, že skončí doživotně upoutaný na invalidní vozík. Muž tedy ze soucitu poslal do údajné sbírky v průběhu srpna loňského roku v několika splátkách postupně 462 tisíc korun.
Když dosáhly zaslané finanční prostředky vysoké výše, požádal mladý muž o pomoc svoji sestru. Společně oslovili podvodníka a chtěli od něj vrácení peněz. Podvodník se přiznal, že žádná sbírka neexistuje a peníze použil pro svoji potřebu a na úhradu vlastních dluhů. Slíbil, že všechno vrátí. Nicméně to neudělal ani po opakovaných slibech, proto na něj muž podal o měsíc později trestní oznámení.
Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení a začali případ prověřovat. Mimo jiné zjistili, že podvodník peníze použil na sázky v sázkových kancelářích. Po několika měsících prověřování muže obvinili ze spáchání trestného činu podvod. V případě odsouzení hrozí dvakrát soudně trestanému recidivistovi trest odnětí svobody na jeden až pět let.
23. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková