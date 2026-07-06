Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Další předání peněz kurýrovi
A žena chudší o 250 000 korun.
Falešná policistka spolu s falešným bankéřem opět úřadovali na Českobudějovicku, když v uplynulých dnech připravili ženu z krajského města o 250 000 korun. A mohlo to být ještě víc, zakročil i bankovní ústav, který podezřelou transkaci zablokoval. Ženu kontaktovala údajná kriminalista, která ji informovala o tom, že si na její jméno chce vzít nějaký muž úvěr ve výši 800 000 korun. Tvrzení policistky následně potvrdil i falešný bankéř, který poškozenou přiměl ke sjednání úvěru ve výši bezmála půl milionu korun a následnému předání 250 000 korun cizímu člověku v jedné z ulic krajského města. Žena chtěla dalších 230 000 korun zaslat do bezpečí jiného účtu, čehož si všimla banka a transakci zablokovala.
Nevěřte lidem na telefonu, kteří se vám představují jako policisté, bankéři, zástupci investičních společností a chtějí vám z nějakého důvodu pomoci vaše peníze ochránit či nabízí rychlé zbohatnutí. Není tomu tak, vaše peníze neochrání. Vy o ně přijdete. Nedbejte pokynů cizích idí na telefonu. Napočítejte si do deseti, zanechte chladnou hlavu. Telefon zavěste, čísla zablokujte. Nenechte se vyděsit. Policisté a ani bankéři vám nebudou diktovat kam máte přeposílat své peníze či komu je máte předávat.
Více o problematice internetových podvodů naleznete na níže přiloženém okaze v projektu KYBERRÁDCE.
https://policie.gov.cz/clanek/kyber-radce-jihoceske-policie.aspx
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk.@policie.gov.cz
6. července 2026