Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Další posun v případu vozidla utopeného v Lipně
Známe totožnost obou mužů.
V případu nálezu osobního vozidla, které bylo nalezeno utopené ve vodní nádrži Lipno, došlo k dalšímu posunu.
Provedené testy DNA potvrdily, že lidské ostatky skutečně patří dvěma občanům Rakouské republiky, po nichž bylo pátráno od roku 2015.
Případem se i nadále zabývají českokrumlovští kriminalisté, kteří se budou snažit zjistit okolnosti, za jakých se vozidlo dostalo do vody, a také okolnosti úmrtí obou mužů.
Informace k případu:
https://policie.gov.cz/docDetail.aspx?docid=22940090&doctype=ART&prev=true&pc=6E87649EFE209E0053FC30FF7A644F8B77D68883
