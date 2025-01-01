Policie České republiky  

Další posun v případu vozidla utopeného v Lipně

Známe totožnost obou mužů. 

V případu nálezu osobního vozidla, které bylo nalezeno utopené ve vodní nádrži Lipno, došlo k dalšímu posunu.

Provedené testy DNA potvrdily, že lidské ostatky skutečně patří dvěma občanům Rakouské republiky, po nichž bylo pátráno od roku 2015.

Případem se i nadále zabývají českokrumlovští kriminalisté, kteří se budou snažit zjistit okolnosti, za jakých se vozidlo dostalo do vody, a také okolnosti úmrtí obou mužů.

Informace k případu:
https://policie.gov.cz/docDetail.aspx?docid=22940090&doctype=ART&prev=true&pc=6E87649EFE209E0053FC30FF7A644F8B77D68883

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@pcr.gov.cz

