Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Další pokles kriminality v Praze
Počet trestných činů v hlavním městě klesl o 9 %. Jedná se o nejnižší počet za posledních 15 let.
Registrovaných trestných činů je v Praze opět méně. V roce 2024 jich bylo ve srovnání s rokem 2023 méně o 6 procent a za uplynulý rok jich je méně o dalších 9,3 %. V celkových číslech jsme tedy za loňský rok registrovali celkem 34 853 trestných činů, což představuje ve srovnání s rokem 2024 pokles o 3 582. Na území metropole jsme tak v roce 2025 zaznamenali denně v průměru 95,5 trestných činů.
Za loňský rok policisté v Praze objasnili celkem 9 344 trestných činů, což je téměř totožný počet jako v roce 2024 a blíží se k hranici 27 %. Jedná se o jednu z nejvyšších objasněností za poslední desetiletí.
„Těší mě, že počet trestných činů v hlavním městě nadále klesá a daří se jich více než jedna čtvrtina objasnit. Bezpečnostní situace se objektivně pohledem těchto čísel zlepšuje a věřím, že to lidé v Praze pociťují i subjektivně. Budeme dál dělat vše, co je v našich silách, aby se lidé v naší metropoli, která je jedním z nejbezpečnějších hlavních měst světa, cítili i nadále v bezpečí,“ říká ředitel pražské policie brigádní generál Petr Matějček.
V roce 2025 se struktura celkové kriminality v meziročním porovnání nijak zásadně nezměnila. Zhruba polovinu všech registrovaných trestných činů představují takzvané krádeže prosté a krádeže vloupáním (43 %). K největšímu nárůstu kriminality došlo vzhledem k trendu vývoje moderních technologií u podvodů. Kapesní krádeže spolu s krádežemi na osobách v roce 2025 představovaly 8,5 % veškeré kriminality v Praze. V roce 2024 se jednalo o 9,9 %.
V roce 2025 bylo v Praze spácháno celkem 1 609 násilných trestných činů, tj. 4,6 % z celkové kriminality. O rok dříve jich bylo 1596. Objasněnost těchto činů dosáhla 47,5 %.
Počet vražd se již několik let v Praze pohybuje v rozmezí mezi 20 až 30 případy. V roce 2025 se jich stalo 23. U všech loňských případů kriminalisté z oddělení vražd vědí, kdo se jich dopustil.
Mravnostní kriminalita se podílela na celkové kriminalitě v minulém roce dvěma procenty, ale z dlouhodobého pohledu počet případů této trestné činnosti narůstá. Objasněnost například trestných činů znásilnění se pohybuje okolo 47 %.
V oblasti působení odboru extremismu a terorismu evidujeme v Praze za loňský rok 183 případů v oblasti předsudečných, extrémistických, teroristických a ostatních trestných činů, což je o 29 méně něž za rok předešlý. V 91 případech se jednalo o předsudečnou trestnou činnost, u 17 skutků o případy tradičního extremismu a tři skutky jsou z kategorie tzv. teroristických trestných činů. Zbylých 72 případů spadá do kategorie obecně nebezpečných a násilných trestných činů, do kterých lze zahrnout skutky, jako je vydírání, schvalování trestného činu, nedovolené ozbrojování, šíření poplašné zprávy a podobně.
V souvislosti s válkou na Ukrajině kriminalisté řešili 46 věcí, což je stejný počet jako v roce 2024. Ohledně války v Gaze to bylo 5 věcí (proti roku 2024 pokles o 17) a ve spojitosti se střelbou na Filosofické fakultě univerzity Karlovy 3 případy (proti roku 2024 pokles o 38). V souvislosti s radikalizací a případů řešených ve školských zařízeních byla založena pracovní skupina RADIKALIZACE, která řeší uvedené případy, ale také současně vytváří preventivní a metodické nástroje pro zainteresované subjekty.
Od května 2025 byla v rámci Krajského ředitelství policie hl.m. Prahy zřízena pracovní skupina NEMESIS, která zpracovává podvodnou trestnou činnost, tzv. „Falešný policista“. Pracovní skupina NEMESIS zrealizovala od června 2025 celkem 17 trestních spisů z agendy „Falešný policista“, kdy dosáhla uvalení vazby na celkem 18 osob, přičemž dále jsou na svobodě stíhány další 4 osoby. Zároveň je na místě zmínit, že v rámci zrealizovaných případů se pracovní skupině podařilo u obviněných rozšířit trestní stíhání o dalších 35 skutků. Celkově je specializovanou pracovní skupinou řešeno 232 těchto trestních spisů, přičemž na území ČR je pod touto podvodnou legendou evidováno 1350 skutků za rok 2025, z toho 416 skutků jen na území hlavního města Prahy. V rámci realizovaných případů (zahájeno trestní stíhání) bylo pracovní skupinou zjištěno, že způsobená škoda je více jak 40 miliónů, z čehož se kriminalistům povedlo zachránit téměř 6 miliónů. Na území Prahy se škoda v součtu těchto případů pohybuje ve výši cca. 200 miliónů korun.
Hospodářská kriminalita poklesla o 632 trestných činů, tj. o 19,3 %. Stav této kriminality z pohledu celkového nápadu dlouhodobě ovlivňují zejména trestné činy padělání a pozměnění veřejné listiny (375 tr. činů), padělání a pozměňování peněz (329 tr. činů), zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (316 tr. činů).
mjr. Jan Daněk
5.3.2026