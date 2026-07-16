Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Další podvody na Karlovarsku za téměř dva miliony korun
Buďte obezřetní při investování na internetu.
V úterý 14. července letošního roku měl neznámý pachatel kontaktovat třiašedesátiletého muže z Karlovarska. Tomu měl sdělit, že pracuje pro jednu společnost, zřejmě týkající se investic. Dále mu sdělil, že má na investičním účtu vyšší částku, kterou mu chce přeposlat na jeho bankovní účet. Na základě dalších pokynů přešel pomocí odkazů třiašedesátiletý muž na smyšlený investiční účet, kde potvrzoval souhlas s přeposláním finančních prostředků na jeho bankovní účet. Následně ale zjistil, že z jeho soukromého účtu a z firemního účtu byly v několika platbách provedeny převody finanční hotovosti na cizí účet.
Neznámý pachatel tak muži a společnosti způsobil škodu přibližně 1,3 milionu korun.
Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinů podvodu, neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a z přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací.
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Ve dnech 13. až 15. července letošního roku telefonicky kontaktoval neznámý pachatel osmdesátiletého seniora z Karlovarska. Toho měl pod smyšlenou legendou týkající se výnosu z investic přesvědčit k instalaci programu pro vzdálenou správu. Poté měl v bankovnictví seniora provést převody finančních prostředků ze spořícího na běžný účet. Poté měl muže přesvědčit, aby pomocí platební karty vybral částku 300 tisíc korun, kterou dle domluvy předal v úterý 14. července neznámému kurýrovi v Karlových Varech. Poté ještě zřejmě neznámý pachatel chtěl zrealizovat dvě transakce, které ale nebyly schváleny.
V tomto případě měl neznámý pachatel způsobit škodu přibližně 450 tisíc korun.
Karlovarští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
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Od druhé poloviny června do pondělí 13. července letošního roku měl z různých telefonních čísel oslovit neznámý pachatel dvaašedesátiletého muže. Toho přesvědčil, že získal finanční hotovost ze spoření. Také mu ale sdělil, že k vyplacení potřebuje znát údaje z platební karty. Ty bohužel muž neznámému pachateli předal a následně ve svém internetové bankovnictví potvrdil převod finanční hotovosti v několika platbách.
Svým jednáním tak neznámý pachatel způsobil škodu přibližně 150 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení Toužim zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu.
Prevence:
- Buďte obezřetní vůči nevyžádaným telefonátům, e-mailům nebo zprávám.
- Nikdy nesdělujte neznámým osobám údaje do internetového bankovnictví, údaje z platebních karet, bezpečnostní kódy ani osobní informace.
- Nenechte se zmanipulovat časovým nátlakem. Pachatelé se často snaží vytvářet pocit naléhavosti.
- Buďte obezřetní při instalaci cizích programů do svých zařízení. Díky vzdálenému přístupu mohou získat kontrolu nad internetovým bankovnictvím.
- Nikdy neposílejte peníze osobám, které jste poznali pouze prostřednictvím telefonu nebo internetu.
- Pokud máte pocit, že jste se stali obětí podvodného jednání, kontaktujte policii a svou banku.
Pachatelé těchto podvodů často využívají propracované legendy a vystupují profesionálně, přičemž si u někoho získají důvěru. V případě neobvykle výhodných investic proto vždy zachovejte maximální obezřetnost a vše si důkladně ověřte.
nprap. Jan Bílek
16.7.2026