Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Další podvodník se vydával za policistu

BENEŠOVSKO - Žena přišla o více jak půl milionu korun.

Benešovští kriminalisté se aktuálně zabývají dalším případem podvodu, při kterém 29letá žena přišla o více jak půl milionu korun.

Poškozenou ženu telefonicky kontaktoval neznámý muž, který uváděl, že je policista, a že se na její plnou moc pokoušel sjednat úvěr neznámý muž. Když se pak v bance začali muže vyptávat, proč se žena nedostavila osobně, měl se vylekat a z pobočky utéct. Z tohoto důvodu se prý celým případem začali zabývat policisté. Policista navíc ženě do zprávy poslal vyfocený služební průkaz, aby dokázal, že skutečně u policie pracuje. Ženu pak policista přepojil na údajného pracovníka banky, který jí sdělil, že aby ochránila své peníze, je potřeba všechny peníze přeposlat na bezpečný účet, protože účet poškozené bude smazán. Ženě pak pracovník banky poslal smlouvu, kde bylo uvedené nové číslo účtu, kam peníze přepošle. Ta pak dle pokynů pracovníka učinila a přeposlala více jak 100 tisíc korun. Tím to ale nekončilo... Pracovník banky pak ženě sdělil, že mají podezření na trestnou činnost pracovníků banky a proto ženu požádal, aby si vzala půlmilionovou půjčku, což žena učinila také. Podle pokynů pak měla peníze, které z půjčky získala, vyzvednout v bance a následně je na parkovišti předat pracovníkovi banky, který obálku s penězi a otisky pracovníků banky zajistí a odveze na policii. Bankéř, se kterým poškozená celou věc po celou dobu řešila po telefonu, se pak samozřejmě přestal ženě ozývat ve chvíli, kdy peníze předala.

Až v tu chvíli si žena uvědomila, že se stala obětí podvodníků a celou věc nahlásila v Benešově na obvodním oddělení policie.

Před podobným případem, kde vystupoval falešný policista jsme nedávno informovali v tomto článku, který měl ale oproti tomuto případu šťastný konec, kdy si žena uvědomila, že se jedná o podvod než peníze předala.



Kriminalisté v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu, kdy v případě odhalení pachatele hrozí až 5letý trest odnětí svobody.

Nenaleťte podvodníkům!

Pokud vám zavolá policista nebo bankéř a snaží se vás přesvědčit o tom, že je váš účet ohrožen nebo, že chce někdo zneužít vašeho osobní údaje, kontaktujte telefonicky nebo osobně přímo vaši banku a zjištěné informace si ověřte. Kontakty si sami vyhledejte z veřejně dostupných zdrojů.

Skuteční policisté ani bankovní úředníci nikdy nepostupují tak, že by vás telefonicky naváděli k vybrání peněz z vašeho účtu a jejich vložení nebo zaslání na jiný účet nebo dokonce k předání cizí osobě na ulici.

Policisté tímto způsobem nepostupují a po lidech při řešení takových případů nepožadují zpřístupnění do jejich mobilních telefonů ani do internetového bankovnictví.

Obraťte se vždy na policii a informujte, že vás tímto způsobem někdo kontaktoval.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

9. dubna 2025

vytisknout e-mailem