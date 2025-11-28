Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Další podvod z kategorie neuvěřitelné
Žena reagovala na nabídku výhodné investice, do které podle reklamy vkládá peníze i Dana Drábová.
Opět důrazně varujeme před podvody na internetu, kdy lidé reagují na sociálních sítích na různé reklamy ohledně výhodných investic. Kliknutí na jednu z nich stálo ženu z Prahy 1,2 milionu korun. V úterý 11. listopadu na Martina totiž zareagovala na investiční reklamu, do které údajně vkládá peníze i Dana Drábová. Poškozená po otevření reklamy vyplnila elektronickou žádost, načež ji kontaktoval muž přes aplikaci whatsapp, který se představil jako Michal Slivka. Ten jí pak zavolal přes video hovor v rámci kterého poškozenou instruoval k založení několika účtů a následně ji přesvědčil, aby tam převedla své úspory. Pachatel nebo pachatelé jí pak posílali jménem společnostní, kde si tyto účty založila, falešné emaily. Pravděpodobně kvůli tomu, aby v ženě zvýšili důvěryhodnost, což ji mělo podpořit v jejím přesvědčení investovat další peníze. To se také stalo, ale samozřejmě to byl podvod. Žena o všechny peníze přišla.
Kriminalisté budou nyní dělat vše co je v jejich silách, aby peníze získali zpět a dopadli pachatele. Bohužel u těchto případů je naděje velmi nízká, protěž pachatelé zdatně využívají možnosti anonymity internetu a vypátrat je nebývá vůbec jednoduché.
mjr. Jan Daněk
28.11.2025