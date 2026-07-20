Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Další podvod s falešnou legendou
Oběť uvěřila falešné legendě.
Od minulého týdne se zabýváme oznámením, dle něhož byly z účtu jedné z organizací veřejné správy na Královéhradecku převedeny finanční prostředky v řádech několika desítek milionů korun na různé bankovní účty. Vše zatím nasvědčuje tomu, že se jedná o podvod. Pachateli hrozí v takovém případě až desetiletý trest odnětí svobody. V tuto chvíli nemůžeme být konkrétnější, veškeré okolnosti jsou předmětem dalšího šetření. Naši kriminalisté dělají od prvopočátku maximum proto, aby vypátrali pachatele a minimalizovali vzniklou škodu.
Policisté ani pracovníci banky občany nekontaktují za účelem převedení finančních prostředků. Naši kriminalisté se s touto formou podvodů, kdy se pachatelé vydávají za policisty či bezpečnostní pracovníky banky a vyvíjí na svou oběť tlak k převedení financí, setkávají v Královéhradeckém kraji dnes a denně. Policie apeluje na veřejnost, aby byla maximálně obezřetná. Podvodníci jsou velmi přesvědčiví a jejich cílem je vyvolat strach a přimět vás k unáhlenému jednání.
mjr. Magdaléna Vlčková
20.7.2026