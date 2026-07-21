Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Další podvod po telefonu
Poškozeného kontaktoval falešný policista, který ho během několika hodin připravil o několik set tisíc korun. Tyto peníze následně vybral z bankomatu neznámý muž, po kterém nyní pátráme.
Další případ podvodného telefonátu řeší pražští policisté. Také v tomto případě kontaktoval poškozeného neznámý muž, který se představil jako policista. Tvrdil mu, že si někdo jeho jménem pokouší sjednat úvěr. Uvedl, že volá proto, aby ověřil, zda je tato informace pravdivá, a pokud ne, přepojí poškozeného na kolegu, který dokáže zabránit převodu peněz. Ten poškozenému následně prostřednictvím aplikace WhatsApp zaslal potvrzení o zřízení bezpečnostní schránky s razítkem banky a také fotografii svého průkazu banky. Na základě těchto informací poškozený odeslal několik set tisíc korun na uvedený účet. Tím však podvod neskončil. Poškozený byl následně přepojen na dalšího pachatele, který se ho snažil přesvědčit, aby si sjednal ještě úvěr a získané peníze rovněž odeslal na určený účet. To už naštěstí neudělal, přesto během přibližně devadesáti minut přišel o bezmála šest set šedesát pět tisíc korun.
Převedené peníze byly následně opakovaně vybrány z bankomatu v Praze 2. Po muži, který výběry provedl, nyní pátráme. Pokud ho poznáváte, kontaktujte prosím linku 158. Policisty bude určitě zajímat, jakou roli v tomto případě muž má.
Případ se stal v uplynulých měsících a byl kvalifikován jako podvod, za který v případě odsouzení hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.
por. Mgr. Jan Rybanský
21. červenec 2026