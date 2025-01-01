Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Další podvedený
Podvodník zahrál poškozenému na city a vydával se za jeho dceru v nesnázích.
Policisté ze Sezimova Ústí přijali včera oznámení o dalším podvodu v online prostředí.
K útokům na své oběti používají podvodníci různé legendy a k pokusům dochází neustále. Jednou z přetrvávajících podvodných praktik je vydávání se za příbuzného, nejčastěji za dceru či syna nebo za vnoučata.
Oznamovatel policistům uvedl, že obdržel SMS zprávu z neznámého telefonního čísla, ve které se dosud neznámý pachatel vydával za jeho dceru. Další komunikace probíhala prostřednictvím aplikace WhatsApp. Jako v předešlých případech, se údajná dcera dostala do svízelné situace a potřebovala od rodičů finanční výpomoc. Je nad slunce jasnější, že každý rodič pomůže svému dítěti, když může a má k tomu prostředky. Poškozený, v domnění, že pomáhá své dceři, okamžitě uhradil vše, oč ho požádala. Online zloději ho připravili o více než 200 tisíc korun.
Preventivní rady:
- V podobných situacích zachovejte chladnou hlavu a vždy si ověřte totožnost osoby, která vás žádá o peníze – například telefonickým hovorem na známé číslo.
- Nereagujte unáhleně a nenechte se zmanipulovat a zatlačit se do rychlého rozhodnutí.
- V případě podezření kontaktujte policii na lince 158.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 10. září 2025