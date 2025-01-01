Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další podvedený

Podvodník zahrál poškozenému na city a vydával se za jeho dceru v nesnázích. 

Policisté ze Sezimova Ústí přijali včera oznámení o dalším podvodu v online prostředí.

K útokům na své oběti používají podvodníci různé legendy a k pokusům dochází neustále. Jednou z přetrvávajících podvodných praktik je vydávání se za příbuzného, nejčastěji za dceru či syna nebo za vnoučata.

Oznamovatel policistům uvedl, že obdržel SMS zprávu z neznámého telefonního čísla, ve které se dosud neznámý pachatel vydával za jeho dceru. Další komunikace probíhala prostřednictvím aplikace WhatsApp. Jako v předešlých případech, se údajná dcera dostala do svízelné situace a potřebovala od rodičů finanční výpomoc. Je nad slunce jasnější, že každý rodič pomůže svému dítěti, když může a má k tomu prostředky. Poškozený, v domnění, že pomáhá své dceři, okamžitě uhradil vše, oč ho požádala. Online zloději ho připravili o více než 200 tisíc korun.

Preventivní rady:

  • V podobných situacích zachovejte chladnou hlavu a vždy si ověřte totožnost osoby, která vás žádá o peníze – například telefonickým hovorem na známé číslo.
  • Nereagujte unáhleně a nenechte se zmanipulovat a zatlačit se do rychlého rozhodnutí.
  • V případě podezření kontaktujte policii na lince 158.

por. Bc. Lenka Pokorná
tisková mluvčí a preventistka
10. září 2025      

