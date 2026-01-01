Další peníze zablokovala banka

Žena z Tišnovska posílala peníze falešnému lékaři ze Sýrie. 

Na začátku února se na sociální síti začal odehrávat příběh údajného lékaře pracujícího na misi v Sýrii. Ten požádal o přátelství ženu z Brněnska. Slibně se rozvíjející komunikace dostala po několika dnech trhlinu. Virtuální přítel měl být odvelen k americkým jednotkám do nestabilního a především nebezpečného Íránu. Partnerka tedy začala situaci řešit a vyjednávat s nadřízeným americkým generálem. Ten záhy navrhl zaplacení poplatků, které by mohly převelení odvrátit. Poté, co žena odeslala na dva účty vedené v českých bankách skoro sto padesát tisíc korun, přišel další požadavek. Generál podmínil odcestování lékaře od jednotky zaplacením dalších čtyř tisíc euro. Tuto částku směřovanou opět na různé účty českých bank byla žena ochotna zaplatit. Jenže zadávané transakce banky označily jako podezřelé a zablokovaly je. Až potom žena pochopila, že komunikovala s podvodníky.

por. Bohumil Malášek, 19. března 2026

