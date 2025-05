Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Další obvinění při získávání řidičského oprávnění

KARLOVARSKÝ KRAJ – Celkem obviněno již 32 osob.

V rozsáhlém případu trestné činnosti při získávání řidičského oprávnění bylo do současné doby obviněno již 32 osob. O prvotní realizaci a obvinění provozovatelů autoškol, zkušebního komisaře a žadatelů o řidičské oprávnění jsme Vás informovali zde - https://policie.gov.cz/clanek/trestna-cinnost-pri-ziskavani-ridicskeho-opravneni.aspx.

Kriminalisté z Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se tímto rozsáhlým případem i nadále usilovně zabývají.

Od loňského srpna do dnešního dne zahájili trestní stíhání dalších 11 osob ve věku od 24 do 69 let převážně z Karlovarského kraje. Tyto osoby obvinili ze spáchání zločinu podplácení a čtyři z nich i z přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu.

Mezi obviněnými jsou žadatelé o řidičské oprávnění skupiny B, kteří předali finanční hotovost v rozmezí od 15 000 do 50 000 korun provozovatelům autoškol, aby jim zajistili bezproblémové a úspěšné vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Ti poté předávali finanční hotovost i zkušebnímu komisaři, který při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti ve zkušební místnosti Městského úřadu na Chebsku naváděl některé osoby k označení správných odpovědí. Ve čtyřech případech předložili obviněné osoby k žádosti o řidičské oprávnění i lékařskou zprávu o zdravotní způsobilosti, o které věděli, že je padělaná.

Převážně se jednalo o žadatele, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu porušování právních předpisů. Část z nich byli i žadatelé, kteří nikdy nevlastnili žádné řidičské oprávnění. Jedním z obviněných je také 35letý muž, který se takto zvýhodněně pokusil vykonat závěrečnou zkoušku, ale ani po dvou pokusech se mu to nepodařilo. Proto za sebe poslal svého bratra, který již vlastnil řidičské oprávnění na skupinu B, ale ten ani po třech dalších pokusech zkoušku úspěšně nevykonal.

V případě prokázání viny hrozí těmto jedenácti obviněným trest odnětí svobody až na 6 let. Trestní stíhání osob probíhá na svobodě.

mjr. Mgr. Kateřina Pešková

30. 5. 2025

