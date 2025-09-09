Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Další obviněná žena ze zpronevěry
Plzeňští kriminalisté zahájili trestní stíhání 44leté ženy, kterou obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu zpronevěry.
Podle dosud zjištěných skutečností měla žena jako zaměstnankyně jednoho plzeňského spolku povinnost každý měsíc odevzdávat tržby z provozovny do pokladny spolku. Namísto toho však s hotovostí manipulovala, měnila zápisy v pokladních knihách a částky neodevzdávala v plné výši, případně vůbec.
Neoprávněného jednání se měla dopustit ve 32 případech, čímž spolek připravila o více než 300 tisíc korun. Peníze použila pro vlastní potřebu.
Navíc byla obviněná žena již v minulosti za spáchání stejného trestného činu pravomocně odsouzena. Nyní jí v případě prokázání viny hrozí až pět let odnětí svobody.
por. Michaela Raindlová
9. září 2025