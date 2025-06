Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Další neuvěřitelná podvodná legenda

Jihočeský kraj - Loď údajně ztroskotala u Bangladéše při cestě do Austrálie.

Českokrumlovští policisté si v uplynulých dnech bohužel opět vyslechli těžko uvěřitelnou podvodnou legendu, která však neznámému pachateli znovu vyšla. Na začátku května kontaktoval ženu přes aplikaci Whatsapp neznámý podvodník, se kterým navázala přátelský kontakt a dalších pár týdnů si psali. Příběh o novém přátelství by to byl jistě hezký, kdyby na jeho konci žena nepřišla o bezmála 70 000 korun. Její domnělý kamarád ji totiž řekl, že cestoval na lodi do Austrálie, ale ta však ztroskotala u Bangladéše. On měl ale štěstí a mnoho jeho věcí se podařilo zachránit. Věci tak dá do balíku a potřebuje si je u někoho schovat. Napadlo ho, že by mohly zůstat právě u ženy. Balík tedy údajně vypravil. Ženě následně přišel email z přepravní společnosti, který ji informoval o tom, že balík je přetížený a je třeba doplatit. Podvedená tak dle instrukcí poslala na cizí účty desítky tisíc korun. Když přišel další email s tím, že nyní je třeba balík proclít a má zaplatit další peníze, uvědomila si, že jde zřejmě o podvod a celou věc oznámila policistům.

Žádáme vás, neposílejte dle instrukcí cizích lidí své peníze na neznámé účty. Nevěřte historkám, které vám píší lidé, jež jste nikdy neviděli, a chtějí po vás peníze. Vždy se pořádně zamyslete než kolikrát své celoživotní úspory věnujete podvodníkům.

26. června 2025

