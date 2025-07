Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Další nešťastnice uvízla v síti romantického podvodu, a to dokonce dvakrát

KRAJ - Svému virtuálnímu příteli naposílala celkem 4 200 000 korun.

Kvůli romantickému podvodu navštívila žena středního věku z Libereckého kraje policejní služebnu už v srpnu loňského roku. Tehdy ji údajný strojní inženýr z Nizozemí připravil o půl milionu korun. Před několika lety jí zaslal žádost o přátelství na sociální síti Facebook, kterou akceptovala. Chvíli si pak psali přes aplikaci Whats app a po výměně několika zpráv konverzace ustala. Neznámý muž jí o sobě stačil jen prozradit, že mu umírá manželka. Když se po odmlce ozval znovu, byl z něj už vdovec.

Tentokrát si začali psát intenzivněji, a jak už to u romantických podvodů bývá, přišly tramble, kterým musel internetový přítel čelit. Na pracovní plavbě do Austrálie se mu prý porouchala loď, a bylo třeba na ní vyměnit součástku. Tuto záležitost měla financovat oznamovatelka. Současně ji požádal také o zaplacení poplatků za odeslání cenného balíku na její adresu, v němž se podle něj nacházela větší finanční hotovost včetně jeho dalšího majetku. Za tímto účelem poslala na jím zadané účty celkem 500 000 korun. Poté se odmlčel a žádná zásilka ze zámoří k ní domů nedorazila, proto o něm začala pochybovat a loni v srpnu na něj podala první trestní oznámení.

Ačkoliv ji kolegové v této souvislosti tehdy poučili o tom, aby kontakty s neznámým mužem okamžitě ukončila, neposlechla je. To ji stálo další 3 700 000 korun, které z ní od loňského září do poloviny letošního července vylákal. Teprve koncem minulého týdne pochopila, že věřila tomu nesprávnému muži. Podvodník ji po celý čas ujišťoval o tom, že ji má rád, a že za ní přijede do Čech. Happy end se ale zřejmě konat nebude a neznámý podvodník ženu do této chvíle připravil o celkem 4 200 000 korun.

22. 7. 2025

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

