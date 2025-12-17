Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Další nepoctivec, který neoprávněně použil platební kartu
Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed vedou prověřování v další trestní věci, kde je dáno podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Dosud neustanovený pachatel dne 13. října 2025 odcizil v jedné plzeňské prodejně kabelku, ve které byla mimo jiné peněženka s platební kartou. Platební kartu následně použil k několika neoprávněným platbám.
Policisté se případem začali zabývat a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografie z kamerového záznamu, na kterých jsou zachyceny osoby důležité pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
17. prosince 2025