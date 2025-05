Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Další muž v úprku před policisty vyskočil z okna

LOUNSKO – I tento muž, přes úctyhodný běžecký výkon, nakonec stejně skončil ve věznici.

V uplynulých dnech dostali policisté z Oddělení hlídkové služby Postoloprty a Obvodního oddělení Žatec za úkol dodat do výkonu trestu osobu, které se do vezení nechtělo.

Strážci zákona krátce před 16. hodinou vyrazili do místa bydliště dotyčného, jenž se nacházelo v jedné z žateckých městských částí. Po příjezdu se hlídky vydali ihned ke vchodovým dveřím a zaklepali. Muž po zaklepání dveře otevřel, ale v moment, kdy spatřil policisty, tak zabouchl a odmítal komunikovat. Ze staré známosti bylo policistům jasné, že se mu nikam s muži zákona chtít nebude a pravděpodobně se pokusí o úprk. Proto zaujali své pozice a hlídali vnitřní i vnější prostory domu. Jejich domněnka se potvrdila, a sice ve chvíli, kdy na místo dorazila jeho bývalá přítelkyně. Ta policistům odemknula vchodové dveře, přičemž následoval šramot a policisté zjistili, že se dotyčný dal na útěk oknem. Hlídky na nic nečekaly a okamžitě se vydaly za prchajícím běžcem. Nicméně pokus o úprk ulicemi Žatce neměl dlouhého trvání. Třiačtyřicetiletý muž si totiž vyzkoušel, jaké je to být strážci zákona sveden na zem za pomoci donucovacích prostředků. Poté za odměnu dostal na ruce vzhledné kovové náramky, a to v podobě policejních pout.

Celá situace se obešla bez zranění, a tak na příkaz k dodání do výkonu trestu putoval běžec rovnou do Vazební věznice Litoměřice.

27. května 2025

nprap. Jakub Mareš

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem