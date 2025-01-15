Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Další muž má sděleno podezření za vloupání do vozidel
Plzeňští policisté se zabývají několika případy vloupání do vozidel a objektů, ke kterým došlo na různých místech města Plzně. Díky kvalitní operativní činnosti a úzké spolupráci jednotlivých policejních složek se jim podařilo zadržet osobu podezřelou z této trestné činnosti.
Vrchní inspektor sdělil podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci 46letému muži. Podle dosud zjištěných skutečností se měl již v polovině loňského roku vloupat do zaparkovaného vozidla značky Renault. Za použití nalezeného kamene rozbil skleněnou výplň pravých předních dveří a ze sedačky spolujezdce odcizil dámskou kabelku s mobilním telefonem, peněženkou s osobními doklady, dvě kosmetické taštičky s obsahem, finanční hotovost ve výši 2 tisíce korun a dále tašku s notebookem. Svým jednáním způsobil poškozené celkovou škodu ve výši 26 tisíc korun. Tohoto jednání se navíc dopustil přesto, že byl již v minulosti za majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen.
Začátkem listopadu se stejný muž pokusil vniknout do sídla jedné společnosti s úmyslem něco odcizit. Pomocí šroubováku poškodil zárubně i samotné dveřní křídlo v oblasti kování, do budovy se mu však vniknout nepodařilo. Společnosti tím způsobil škodu ve výši 40 tisíc korun.
K poslednímu případu došlo v pondělí 12. ledna letošního roku v ulici U Borského parku. Podezřelý měl rozbít okénko u zaparkovaného vozidla značky VW Caddy. Ovšem dříve, než stačil z vozidla cokoliv odcizit, byl kriminalisty na místě zadržen a převezen do policejní cely. Muž se jim na místě přiznal, že chtěl z vozidla něco odcizit, a že to není jeho první vloupání.
S ohledem na jeho bohatou trestní minulost, opakované krádeže, a protože nešlo vyloučit, že se nebude dopouštět další trestné činnosti, rozhodl soud o jeho umístění na vazbu, kam byl dnešního dne eskortován.
Muž je dále prověřován v souvislosti s dalšími případy trestné činnosti majetkového charakteru.
por. Michaela Raindlová
15. ledna 2025