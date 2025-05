Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Další mladík z výchovného ústavu na útěku

TEREŠOV - Nevrátil se zpět z povolené dovolenky u matky. Viděli jste ho? Víte, kde se nachází? Volejte linku 158.

Kriminalisté územního odboru Plzeň - venkov pátrají po sedmnáctiletém chlapci. Dne 15. května 2025 po něm vyhlásili celostátní pátrání, když se nevrátil do výchovného ústavu v Terešově z povolené dovolenky u matky. Okresním soudem Plzeň – sever je mu nařízena ústavní výchova. Jeho současný pobyt není znám a ani o sobě nepodal žádnou zprávu. Jedná se o opakovaný útěk z výchovného ústavu.

Chlapec je zdánlivého stáří 15 až 17 let, hubené postavy, vysoký asi 160 centimetrů, má tmavší pleť, hnědo černé krátké kudrnaté vlasy a hnědé oči. Na levé ruce má tetování, a to očíslované prsty čísly 1 až 5, na hrudníku má vytetovaný kříž se srdcem. Je diabetik 1. stupně kompenzovaný inzulínem. Na sobě by měl mít černé tepláky, černo bílou bundu a černé boty.

Bližší informace jsou v následujícím odkazu. Pokud je odkaz neaktivní, hledaný chlapec byl vypátraný. https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=11010516250311.

Policisté přijmou k hledané osobě jakékoliv informace na bezplatné tísňové lince Policie České republiky 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.



por. Dagmar Mifková

16. května 2025

