Další mladá řidička za volantem pod vlivem alkoholu

JABLONECKO – Řidička pod vlivem alkoholu vyjížděla s vozidlem z parkoviště a narazila do stojanu u závory.

Včera odpoledne krátce po sedmnácté hodině se stala dopravní nehoda na jednom z parkovišť v Bedřichově. Čtyřiadvacetiletá řidička se při vyjíždění s vozidlem Dacia Sandero nevěnovala řízení, jelikož údajně zadávala souřadnice do navigace v telefonu, a neodhadla boční odstup od stojanu u výjezdové závory. Následně levým bokem vozidla do tohoto stojanu narazila. Ovšem z místa události odjela, aniž by splnila povinnosti, které jí v takové situaci ukládá zákon. Policisté tuto řidičku vypátrali ještě večer kolem půl osmé hodiny. Tehdy jí však provedenou dechovou zkouškou v dechu naměřili hodnotu 3,00 promile alkoholu v dechu. Mladá žena s touto hodnotou souhlasila a policistům se k požití alkoholu před jízdou přiznala. Ti jí na místě zadrželi řidičský průkaz. Ke zranění osob naštěstí nedošlo a předběžná výše způsobené škody činí částku 35.000,- Kč.

Policisté z Dopravního inspektorátu v Jablonci nad Nisou, kteří nyní šetří veškeré okolnosti celé události, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.





30. 5. 2025

nprap. Dagmar Sochorová

tisková mluvčí, KŘP Libereckého kraje

