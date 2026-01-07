Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Další dva obvinění Češi z ukrajinských call center
Ukrajinské orgány činné v trestním řízení vydali do České republiky dva zadržené Čechy.
V srpnu roku 2025 jsme informovali o operaci s krycím názvem „MINCE“, kde policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru analytiky a kybernetické kriminality (dále jen OAKK) ve spolupráci s NCTEKK, policejními a justičními orgány ČR a Ukrajiny zasadili ránu několika podvodným call centrům na Ukrajině. Tehdy vedoucí OAKK plk. Jan Bleha uvedl, že plánují obvinit 7 osob. Na jaře roku 2025 obvinili 4 osoby. Na zbylé tři kriminalisté požádali o vydání mezinárodních a evropských zatýkacích rozkazů. Na jejich základě se podařilo dvě osoby zadržet na Ukrajině a umístit do vazby.
Kriminalisté v rámci extradičního řízení požádali o vydání těchto dvou osob k trestnímu stíhání do České republiky. To se podařilo a ukrajinské orgány činné v trestním řízení rozhodli o vydání obou zadržených, muže (1997) a ženy (1994), do ČR. V České republice však byl navíc na muže vydán příkaz k dodání do výkonu trestu za jinou trestnou činnost, takže ten putoval nejprve do věznice a následně byl, stejně jako zadržená žena, obviněn z trestného činu podvodu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Policisté dali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, což soudce akceptoval a žena je stíhána vazebně. Oběma hrozí 10 let odnětí svobody. Stejný osud v České republice čeká i posledního pachatele, na kterého jsou zatýkací rozkazy také vydány.
7. leden 2026
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje