Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Další čtyři podvedení přes internet
Podvodníci použili čtyři legendy k vylákání peněz od poškozených.
Dne 6. srpna letošního roku přišli čtyři poškození oznámit policistům na Táborsku internetový podvod. Celková škoda byla odhadnuta na více než 2 miliony 700 tisíc korun.
Od prvního oznamovatele se policisté dozvěděli, že v době od poloviny června do konce července 2025 z něj podvodník, pod záminkou výhodné investice do kryptoměn, z muže průběžně vylákal jeden a půl milionu korun.
Druhý podvedený muž oznámil, že mu začátkem srpna letošního roku přišel do jeho schránky e-mail o vypršení aktivace jeho mobilní aplikace k internetovému bankovnictví a že je nutné ji znovu aktivovat. Ve zprávě bylo okno s nápisem „Spustit proces“ na které poškozený klikl, rozbalila se přihlašovací tabulka, která se tvářila stejně jako při platbě v e-shopu. Vyplnil požadované údaje. Následující den zjistil, že mu z účtu dosud neznámý pachatel v šesti splátkách odčerpal více než 660 000 korun.
Další poškozenou byla žena, které v uplynulých dnech volala neznámá žena, která se představila jako pracovnice Komerční banky s tím, že u nich poškozená požádala o vydání platební karty. Ta však domnělé pracovnici banky sdělila, že u nich účet nemá a prozradila, že má účet u jiné banky. Podvodnice okamžitě reagovala, že se tudíž jedná o odcizení osobních údajů a věc nahlásí na banku poškozené. Netrvalo dlouho a ozval se muž, který tvrdil, že je z její banky, a že ji přes WhatsApp zprostředkuje komunikaci s bezpečnostním oddělení banky, což také udělal. Údajný bezpečnostní pracovník ji přesvědčil, aby spolu vytvořili chráněný účet, následně ji byla zaslána SMS zpráva s uživatelským jménem. Byla nasměrována na podvodnou stránku, která po otevření vypadala jako stránka pro přihlášení do aplikace její banky. Poškozená zadala telefonní číslo a jednorázový kód, který ji byl sdělen. Následně na stránkách, v domnění, že se jedná o pravé, elektronicky podepsala písemnosti ohledně zřízení nového účtu a aktivace náhradního účtu. Poté se přihlásila do svého bankovnictví, kde podle instrukcí převedla na určený účet dvě platby. V tomto případě byla poškozené způsobena finanční újma za téměř 450 tisíc korun.
Poslední poškozenou byla opět žena, která si myslela, že se s ní přes WhatsApp spojila její dcera, která po ní nejprve požadovala zaplacení nového telefonu, poté zaplacení nového notebooku a nakonec zaplacení koupě vozidla. Podvedená žena, která byla tímto způsobem podvedena, a která si myslela, že uvedené věci platí pro svoji dceru, přispěla podvodníkům do kasičky téměř 150 tisíci korunami.
Policisté neustále před těmito podvody varují.
Pro kontrolu, zda se opravdu jedná o příbuzného, pokládejte otázky, na které může znát odpověď jen on.
Ohledně bank a internetového bankovnictví si pamatujte: Žádná banka nikdy nepožaduje, abyste převedli své peníze na jiný účet, ani neoznamuje problémy formou naléhavého hovoru. Podvodníci se snaží vyvolat stres, aby vás donutili jednat impulzivně. Nereagujte na naléhání. Zavolejte vždy na oficiální telefonní číslo své banky a ověřte si, zda je vše v pořádku. Neklikejte na odkazy z podezřelých e-mailů nebo SMS. Nikomu nesdělujte citlivé údaje (PIN, hesla apod.). Bankovní zaměstnanci tyto informace nikdy nevyžadují.
V případě, že se rozhodnete investovat do kryptoměn, zjistěte si na internetu o burzách veškeré možné informace a reference.
Nikomu cizímu po telefonu nesdělujte své osobní údaje, nezasílejte ofocené osobní doklady,
nesdělujte mu tištěné informace z platební karty, ani kód, kterým by vzdáleně přistupoval k vašemu počítači. Pokud je k vašemu počítači někdo z nějakého důvodu vzdáleně připojen, tak neprovádějte přihlášení do svého internetového bankovnictví. Nikomu nesdělujte bankovní autorizační SMS kódy, cizí osobě neautorizujte platbu, v počítači mějte nainstalovaný antivirový program a v internetovém bankovnictví mějte nastaveny co nejnižší limity. Ty zvyšujte jen na aktuální potřebu zaplacení konkrétní platby.
Buďte obezřetní, chraňte své peníze i svůj majetek a sdílejte toto varování s rodinou a přáteli. Prevence je nejúčinnější ochranou před podvodníky!
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 7. srpna 2025