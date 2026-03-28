Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Další bezpečnostní opatření v Plzni
Letos se jedná již o třetí akci s názvem Bezpečná Plzeň, při které jsme zkontrolovali 1 350 osob, 66 vozidel, zjistili 65 přestupků a v sedmi případech se zabýváme podáním alkoholu mladistvé osobě.
Za účelem zlepšování bezpečnostní situace v našem krajském městě jsme večer a v noci z 28. na 29. března realizovali tuto akci, do které se s námi zapojil i Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Krajská hygienická stanice Plzeň. Cílem opatření byla zejména ochrana měkkých cílů, zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku na území města a případné zamezení protiprávnímu jednání. Zaměřili jsme se pátrání po pohřešovaných a hledaných osobách a věcech, dodržování zákona o pobytu cizinců, nelegální migraci, kontrolu dodržování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, kontrolu zákazu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let a v neposlední řadě jsme dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu. Dále jsme poskytovali součinnost Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje, jehož zástupci v provozovnách a nočních klubech kontrolovali dodržování požárních předpisů. Stejně tak jsme doprovázeli i zaměstnankyně Krajské hygienické stanice Plzeň při kontrolách týkajících se této problematiky.
Nejvíce zájmové pro nás bylo znovu centrum města, protože koncentrace lidí je zde tradičně nejvyšší. Jednalo se o vlakové nádraží, autobusové nádraží, náměstí Republiky včetně přilehlých ulic, nákupní centrum v Radčické ulici, restaurační zařízení, kluby, herny a veřejná venkovní prostranství s předpokládanou účastí mládeže či rizikových osob.
Policistek a policistů bylo zapojeno několik desítek, kdy mimo naše krajské ředitelství byli přizváni i kolegyně a kolegové z Mobilní jednotky Ředitelství služby cizinecké policie z Prahy, Hradce Králové, Brna či Ostravy. Krajské ředitelství police Plzeňského kraje mělo k dispozici síly a prostředky z oddělení hlídkové služby, obvodních oddělení, odboru cizinecké policie, oddělení služební kynologie, dopravního inspektorátu nebo dálničního oddělení. Nechyběla ani zásahová jednotka a kriminalisté ze služby kriminální policie a vyšetřování.
Zhruba od 19. hodiny do páté hodiny ranní jsme v Plzni zkontrolovali 1 350 osob (z toho 902 cizinců) a 66 vozidel ( z toho 14 vozidel taxi služby). Zjistili jsme 42 přestupků na úseku cizinecké problematiky, 17 přestupků v dopravě a 6 přestupků v souvislosti s nelegálními omamnými a psychotropními látkami. Dále bylo v sedmi případech odhaleno podání alkoholu mladistvé osobě, kdy tímto se budeme nadále zabývat.
por. Bc. Ondřej Hodan
29. března 2026