Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Dálnici D4 brázdila formule
Policisté řeší, kdo seděl za volantem neschváleného vozidla
Policisté DO Mníšek pod Brdy, na základě pokynů Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, prověřují nelegální jízdu formule na dálnici D4. Videozáznam převzali policisté od médií a sociálních sítí.
Policisté budou nyní prověřovat řidiče doprovodných vozidel formule, u nichž jsou čitelné registrační značky. Dále budou vytěžovat průjezdové kamery a současně s tím bychom chtěli požádat řidiče vozidel, kteří viděli jízdu formule a mají záznam z palubní kamery, aby jej poskytli policistům.
Součástí prověřování bude zadokumentování přestupkového jednání řidiče formule, např. technická stav vozidla, kdy provozoval vozidlo, které nebylo schváleno k jízdě na pozemních komunikacích, dále pojištění odpovědnosti za možnou škodu způsobenou tímto vozidlem, absence dálniční známky a v neposlední řadě rychlá jízda.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
19. srpna 2025