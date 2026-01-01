Dala si víno a šla přeparkovat
Nadýchala téměř 2,5 promile.
Téměř 2,5 promile alkoholu nadýchala o víkendu ve Zlíně ve dvě hodiny odpoledne šestačtyřicetiletá žena za volantem Škody Fabie. Po vypití nejasného množství vína se rozhodla přeparkovat svoje vozidlo, ale při jízdě narazila do obrubníku a poškodila si kolo vozidla. Její asi pětisetmetrové projížďky si všimli svědci, kteří událost oznámili na linku tísňového volání policie. Žena mezitím zaparkovala a odešla domů, kde ji našli policisté z pohotovostního eskortního oddělení. Dechové zkoušky ukázaly hodnotu 2,38 a 2,41 promile alkoholu. Přesné množství bude jasné až z výsledků lékařského vyšetření, kterému se žena podrobila.
Dopravní policisté jí zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Za ohrožení pod vlivem návykové látky jí hrozí až tříletý trest odnětí svobody, peněžitý trest a zákaz řízení motorových vozidel.
25. března 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková