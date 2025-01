Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Dal dvěma dětem šanci na život

RYCHNOVSKO – Pohotovou reakcí jim zachránil život.

Statečně a s potřebnou mírou odvahy reagoval zkraje prosince 2024 Jiří Hanuš v Českém Meziříčí na Rychnovsku. Byl svědkem události, kdy spadly dvě děti do řeky Dědiny. Jenom díky jeho pohotové reakci jsou obě děti dnes zpět v bezpečí a událost ustály bez vážnějších zdravotních komplikací.

„Viděl jsem obě děti padat do řeky, v tu chvíli vše šlo stranou a začal jsem jednat automaticky, běžel jsem jim na pomoc. Po cestě jsem si sundával bundu, protože už v té době jsem počítal s tím, že jakmile děti z ledové vody vytáhnu, schovám je do suché bundy a do příjezdu lékaře jim poskytnu alespoň trochu tepla. Skočil jsem do vody a jednal jsem s jediným cílem, děti zachránit. Policejní hlídka byla na místě velice brzy, v řádech jednotek minut,“ popisuje zpětně Jiří Hanuš událost, při které ho okolnosti donutily okamžitě jednat. Přestože se událostí stále zabývají kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, je už teď jisté, že muž dětem život zachránil.

Tato skutečnost, která z prověřování vyšla najevo, nezůstala bez odezvy u vedení Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Jiřímu Hanušovi osobně poděkoval plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. „Upřímně děkuji za Vaši pohotovou a zcela správnou reakci. Prokázal jste obrovskou míru všímavosti, statečnosti a obětavosti. Vaše hrdinské jednání nám připomíná, že v našem světě stále existují lidé, kteří jsou ochotni riskovat svůj vlastní život pro záchranu druhých. Dal jste oběma dětem šanci na další život a to je moment, který má hluboký lidský rozměr. Zdaleka ne každý by se takto zachoval,“ uvedl a dodal, že takové jednání by mělo být pro každého člověka inspirací a vzorem.

mjr. Magdaléna Vlčková

2.1.2025

