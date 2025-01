Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

D2 chlapci nepřeběhli

KRAJ: Chodci na dálnici nesmějí.

Ani nízký věk nedokáže plně omluvit nesmyslný hazard dvou chlapců, kteří se během pondělní odpolední dopravní špičky pokusili přeběhnout dálnici D2 u obchodního centra Olympia. Kvůli hustému provozu však překonali jen jízdní pás ve směru na Břeclav a zůstali u středových svodidel, kde je proudy rychle jedoucích vozidel uvěznily. Jakýkoli vstup chodce na dálnici je ze zákona o silničním provozu zakázaný, ale hlavně extrémně nebezpečný. To ostatně dokládá i skutečnost, že v tomto exponovaném úseku dálnice D2 zaplatil předloni v březnu za přebíhání dálnice mladý muž životem. Dvojice si naštěstí všimli policisté v dohledovém centru a na místo okamžitě vyrazili. Pomoci se zajištěním jejich bezpečnosti přijela i druhá policejní hlídka, která se nacházela nedaleko. Ani kolem jedoucí řidiči však nebyli lhostejní. Na nebezpečnou situaci upozorňovali na lince 158. To však už byli dálniční policisté na místě. Oba lehkomyslné chlapce naložili do služebních vozidel a převezli na oddělení, kde je později předali rodičům.

por. David Chaloupka, 16. ledna 2024

