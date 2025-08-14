Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Czech Tour 2025 v Pardubickém kraji
Druhá etapa největšího cyklistického etapového závodu v České republice startuje v Pardubicích.
Pardubičtí policisté ve spolupráci se Speciálním oddělením dohledu budou v pátek 15. srpna 2025 dohlížet na plynulý průběh druhé etapy cyklistického závodu Czech Tour 2025. Start proběhne v 11:30 hodin na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, odkud závodníci pojedou přes Jaroslav, Borohrádek, Choceň, Letohrad, Lanškroun až do cíle u vodní nádrže Dlouhé stráně, kde je předpokládaný konec do 16 hodin.
V souvislosti s konáním závodu bude uzavřeno Pernštýnské náměstí a některé okolní ulice.
Podrobné informace k dopravním omezením, mapa etapy a přibližné časy průjezdů jednotlivými obcemi: Etapa 2 Czech Tour 2025
Žádáme nejen řidiče, ale i ostatní účastníky silničního provozu, aby respektovali dopravní značení, pokyny policistů, pořadatelů a dopravní omezení v souvislosti s průběhem cyklistického závodu.
por. Mgr. Tomáš Dub