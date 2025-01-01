Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Cyklovýlet přes noc zhořkl

Zloděj v noci překonal dva bytelné zámky a odcizil dvě vzájemně zajištěná elektrokola. 

Cyklovýlet na Znojemsko skončil pro šestašedesátiletého muže a jeho partnerku velkým rozčarováním. Na noc ve Znojmě zaparkovali osobní automobil s obytným přívěsem v areálu tamního sportoviště. Když se ráno probudili, jen zírali. Z nosiče přívěsu přes noc zmizela dvě elektrokola v hodnotě čtvrt miliónu korun. Zloděj se musel chovat velmi tiše, neboť poškození v obytném přívěsu nocovali. I tak překonal dva zámky, kterými byla kola zajištěná k sobě a k oji karavanu.
Výrazně jednodušší roli měl pravděpodobně jiný zloděj, který se v noci jen o pár ulic vedle vloudil do bytového domu. Tam na chodbě našel nezajištěnou zánovní elektrokoloběžku, s níž pohodlně odjel. Čtyřiatřicetiletému majiteli způsobil škodu za jedenáct tisíc korun.

por. Bohumil Malášek, 13. srpna 2025

Související dokumenty

  • cyklovýlet.mp3
    Velikost souboru: 675,6 KB / formát MP3

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 