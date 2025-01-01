Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Cyklovýlet přes noc zhořkl
Zloděj v noci překonal dva bytelné zámky a odcizil dvě vzájemně zajištěná elektrokola.
Cyklovýlet na Znojemsko skončil pro šestašedesátiletého muže a jeho partnerku velkým rozčarováním. Na noc ve Znojmě zaparkovali osobní automobil s obytným přívěsem v areálu tamního sportoviště. Když se ráno probudili, jen zírali. Z nosiče přívěsu přes noc zmizela dvě elektrokola v hodnotě čtvrt miliónu korun. Zloděj se musel chovat velmi tiše, neboť poškození v obytném přívěsu nocovali. I tak překonal dva zámky, kterými byla kola zajištěná k sobě a k oji karavanu.
Výrazně jednodušší roli měl pravděpodobně jiný zloděj, který se v noci jen o pár ulic vedle vloudil do bytového domu. Tam na chodbě našel nezajištěnou zánovní elektrokoloběžku, s níž pohodlně odjel. Čtyřiatřicetiletému majiteli způsobil škodu za jedenáct tisíc korun.
por. Bohumil Malášek, 13. srpna 2025